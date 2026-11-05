Bejelentették: lezárják az iráni háborút - Fellélegezhet Amerika

A demokrata frakcióvezető arról beszélt, hogy véget ért az az időszak, amikor a szenátus szolgalelkűen kiszolgálta Trump elnököt. Schumer, aki a választási győzelem óta még nem beszélt Trumppal, hangsúlyozta, hogy valahányszor az államfő szembemegy az amerikai nép akaratával vagy a törvényekkel,

a demokraták vizsgálatokat fognak indítani, bíróságra viszik az ügyeket, és jogalkotási eszközökkel kötik gúzsba a kormányzatot.

A megélhetési költségek csökkentésével kapcsolatban a New York-i szenátor egyértelművé tette, hogy a demokraták az elnökkel együttműködve vagy akár nélküle is, de mindenképpen érdemi lépéseket tesznek az árak letörésére. Bár a kormányzaton belüli súlyos visszaélések miatt vizsgálatokra készülnek a Trump-adminisztráció ellen, Schumer szerint nem tévesztik szem elől a legfőbb céljukat, így a korrupció felszámolása mellett továbbra is a lakossági terhek mérséklése marad a legfontosabb feladatuk.

A kül- és biztonságpolitikai kérdésekre rátérve a frakcióvezető kitért az elől a kérdés elől, hogy a választási eredmény felhatalmazást jelent-e Pete Hegseth védelmi miniszter közjogi felelősségre vonására (impeachment),

az iráni háború lezárására viszont határozott ígéretet tett.

A demokraták korábban már a háborús jogkörökről szóló szavazásokkal is próbálták korlátozni Trump Irán elleni katonai lépéseit, emellett a költségvetési törvényjavaslatokat is felhasználnák az elnök mozgásterének szűkítésére. A vita miatt az éves védelmi költségvetési törvénytervezet elfogadása már hónapok óta áll.

A legtöbb jogszabály elfogadásához a demokratáknak továbbra is szükségük lesz a republikánusok szavazataira, ráadásul Trump bármikor megvétózhatja a hatalmát korlátozó törvényeket. Schumer ennek ellenére magabiztos az új erőviszonyokat illetően, és rámutatott, hogy

néhány republikánus máris csatlakozott a háború lezárását célzó törekvéseikhez.

Hozzátette, hogy az alapító atyák a költségvetési jogkört kifejezetten azért adták a kongresszus kezébe, hogy azzal visszatartsák az amerikai nép felhatalmazása nélkül háborúzó elnököket.

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