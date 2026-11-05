Bekövetkezett, amitől az orvosok rettegtek: meredeken nő a súlyos csecsemőkori vérzések száma, mert megtagadják az injekciót a szülők

Meredeken emelkedett az életveszélyes vérzéses esetek száma az amerikai csecsemőknél 2017 óta, mivel a szülők egyre gyakrabban utasítják vissza az újszülötteknek járó K-vitamin-pótlást. A csütörtökön közzétett két új tanulmány szerint a folyamat egybeesik a védőoltásokkal és más csecsemőkori orvosi beavatkozásokkal szembeni bizalmatlanság terjedésével. Ezek az első kutatások, amelyek közvetlen összefüggést mutatnak ki az injekció beadásának megtagadása és a gyakoribbá váló vérzések között.

A csecsemők a születésükkor nem rendelkeznek elegendő tartalékkal a véralvadáshoz nélkülözhetetlen K-vitaminból, ezért az Egyesült Államokban már több mint hatvan éve alapvető eljárásnak számít a vitamin injekciós pótlása. A beavatkozást elutasító szülők aránya a koronavírus-járvány óta folyamatosan nő, a tendencia pedig tovább gyorsult Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter hivatalba lépésével. A tárcavezető korábban évtizedeken át hangoztatott oltásellenes nézeteket, miniszterként pedig hat gyermekkori védőoltás ajánlását is visszavonta. A szakértők szerint az ellentmondásos hatósági üzenetek a rutinszerű újszülöttkori kezelésekkel kapcsolatban is kételyeket ébresztettek a szülőkben.

A JAMA Pediatrics szaklapban megjelent egyik kutatásban a Virginia Commonwealth Egyetem szakemberei 11 millió, hat hónaposnál fiatalabb csecsemő egészségügyi adatait vizsgálták 2017 és 2025 között. Ez idő alatt a K-vitamint megkapó újszülöttek aránya 97,7 százalékról 95 százalékra csökkent, miközben a K-vitamin-hiányos vérzések gyakorisága közel a négyszeresére nőtt. A vizsgált időszakban összesen 5217 ilyen esetet regisztráltak, a 2025-ös adatok pedig már a 2024-es értékek dupláját mutatták.

A JAMA folyóiratban publikált másik tanulmány több mint 5,2 millió, 2017 és 2025 között született gyermek adatait elemezte. Eszerint a K-vitamin-injekciót nem kapó újszülöttek aránya a 2017-es 3,1 százalékról 2024 végére 5,1 százalékra, 2025-re pedig 6,8 százalékra ugrott. A Truveta egészségügyi elemzőcég több mint egymillió szülést vizsgáló adatai alapján a folyamat 2026 első felében még tovább gyorsult, január és június között ugyanis több mint 57 százalékkal nőtt az elutasítások aránya.

A kutatások rávilágítanak a döntés súlyos élettani kockázataira is.

Azoknál a csecsemőknél, akik nem kapták meg az injekciót, az első hat hónapban 47 százalékkal magasabb volt a vérzés kialakulásának veszélye.

Esetükben több mint kétszeresére nőtt az agyvérzés kockázata, ahogy annak az esélye is, hogy még a születés utáni kórházi tartózkodás alatt vérzéses szövődmények miatt veszítsék életüket. A számítások szerint minden 114, K-vitamin nélkül maradó újszülöttre jut egy-egy újabb vérzéses megbetegedés.

Mivel az injekció beadása 1961 óta rutineljárásnak számít, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) jelenleg nem vezeti sem a visszautasítások, sem a hiányállapotból fakadó vérzések statisztikáit. Bár két demokrata politikus, Kim Schrier képviselő és Angela Alsobrooks szenátor idén júniusban felszólította a hatóságot az esetek nyomon követésére, az egészségügyi minisztérium szóvivője csak annyit erősített meg, hogy a CDC továbbra is ajánlja a K-vitamin beadását, a statisztikai adatgyűjtés elindításáról azonban nem nyilatkozott. A tanulmányok szerzői szerint a közelmúltbeli kanyarójárványokhoz hasonlóan itt is az orvosokkal szembeni bizalmatlanság valós következményei látszanak, ami határozottabb közegészségügyi tájékoztatást tesz szükségessé.

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