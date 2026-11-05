Bombariadó miatt kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép

Bombafenyegetés miatt megszakította útját csütörtökön egy Dublinból Rómába tartó utasszállító repülőgép,
amelyet végül egy franciaországi katonai légibázisra irányítottak át, ahol kényszerleszállást hajtott végre.
Sébastien Lecornu francia miniszterelnök hivatalának tájékoztatása szerint az érintett Airbus A320-as típusú gépet biztonsági okokból az Évreux-i katonai bázisra irányították át. A kormányfői hivatal azt is közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket.
Forrás: Reuters
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