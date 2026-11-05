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Bombariadó miatt kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép
Globál

Bombariadó miatt kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép

Portfolio
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Bombariadó miatt kellett útirányt változtatnia csütörtökön egy Dublinból Rómába tartó utasszállító repülőgépnek, amely végül egy franciaországi légitámaszponton hajtott végre kényszerleszállást.

Bombafenyegetés miatt megszakította útját csütörtökön egy Dublinból Rómába tartó utasszállító repülőgép,

amelyet végül egy franciaországi katonai légibázisra irányítottak át, ahol kényszerleszállást hajtott végre.

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök hivatalának tájékoztatása szerint az érintett Airbus A320-as típusú gépet biztonsági okokból az Évreux-i katonai bázisra irányították át. A kormányfői hivatal azt is közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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