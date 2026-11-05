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Egyik pillanatról a másikra összeomlott Trump és Putyin nagy dízelalkuja - Senki nem kér az orosz üzemanyagból
Globál

Egyik pillanatról a másikra összeomlott Trump és Putyin nagy dízelalkuja - Senki nem kér az orosz üzemanyagból

Portfolio
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Irányt változtatott háromból két olyan tartályhajó, amely orosz üzemanyagot szállított az Egyesült Államokba, a Trump által kötött orosz-amerikai dízelalku az összeomlás szélére került - számolt be a FT.

A Financial Times értesülései szerint az orosz dízelt szállító Talisman, valamint a hongkongi tulajdonban lévő, de Sierra Leone-i lobogó alatt hajózó Leruo nevű tanker

már nem az Egyesült Államok atlanti-óceáni partvidékét jelöli meg úti célként.

A Leruo Brazília felé vette az irányt, míg a Talisman behajózott a Földközi-tengerre, és Algéria partjainál vesztegel. Utóbbi jelenleg utasításra vár, ami a tengeri fuvarozásban azt jelenti, hogy a rakománynak még nincs megerősített vevője vagy célkikötője. Mindkét tartályhajó szerepel az Európai Unió szankciós listáján.

A harmadik érintett hajó, a görög Eastern Mediterranean Maritime hajózási vállalat tulajdonában álló Agioi Fanendes továbbra is az Egyesült Államok felé tart, ám szintén utasításra váró jelzést sugároz. Matt Smith, a Kpler adatelemző cég vezető elemzője szerint a tanker a tervek szerint a hétvégén érkezik meg New Yorkba.

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A szakértő ugyanakkor rámutatott, hogy az amerikai vásárlók a szabályozási, jogi és szankciós kockázatok miatt rendkívül óvatosak, így egyáltalán nem lenne meglepő, ha végül ez a hajó is irányt váltana, és elkerülné az amerikai kikötőket.

Mindeközben egy negyedik, szintén szankciók alatt álló és Seychelle-szigeteki vállalatok tulajdonában lévő tanker, a Beast az oroszországi Primorszk kikötőjében vette fel a rakományát, és továbbra is az Egyesült Államok keleti partvidéke felé halad.

A sajtóban korábban már megjelentek olyan elemzések, amelyek szerint az amerikai és az orosz elnök között létrejött megállapodás valójában nem érte el a célját. Az egyezmény ugyanis nem csökkentette a gázolaj árát az Egyesült Államokban, sőt az üzemanyag kismértékben még drágult is az amerikai piacon. Az orosz dízelszállítmányokra pedig a szankcióktól való félelem miatt egyszerűen nincs vevő.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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