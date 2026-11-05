Elveszítheti a hatalmát Netanjahu: meglepő szövetséggel juthat kormányalakítási megbízáshoz a riválisa

Meggyengült Benjámin Netanjahu pozíciója a választások utáni kormányalakítási küzdelemben, miután csütörtökön a parlamenti képviselők többsége fő kihívóját, a korábbi vezérkari főnököt, Gadi Eisenkotot javasolta miniszterelnök-jelöltnek. A patthelyzetet eredményező voksolást követően Jichák Herzog államfőre vár a nehéz feladat, hogy a mélyen megosztott országban kijelölje azt a politikust, akinek a legtöbb esélye van egy működőképes koalíció létrehozására.

Az államfő szerdán és csütörtökön folytatott egyeztetéseket a parlamenti frakciókkal, ahol

a 120 fős Kneszetből végül 67 képviselő állt be Eisenkot mögé, míg Netanjahut mindössze 46-an támogatták.

Herzog elnöknek november 11-ig kell döntenie a kormányalakítási megbízásról, addig Netanjahu ügyvezető kormányfőként marad hivatalban. Az elnök a biztonsági és diplomáciai kihívásokra, valamint a belső megosztottságra hivatkozva felszólította a pártokat, hogy tegyenek meg mindent egy újabb előrehozott választás elkerülése érdekében.

Bár a választásokon Netanjahu pártja, a Likud szerepelt a legjobban 27 mandátummal, a mögötte álló vallásos-nacionalista tábor összesen csak 53 helyet szerzett, így elvesztette parlamenti többségét. További csapást jelentett a miniszterelnök számára, hogy régi szövetségese, az ultraortodox zsidó szavazókat képviselő Egyesült Tóra Judaizmus ezúttal egyik jelöltet sem ajánlotta az államfőnek.

Eisenkot négy pártból álló, a balközéptől a jobboldalig terjedő Netanjahu-ellenes szövetsége a vártnál gyengébben szerepelt, és mindössze 48 mandátumot gyűjtött be.

A mérleg nyelvét az izraeli arab kisebbséget képviselő két párt jelenti, amelyek rekordszámú, összesen 19 parlamenti helyet szereztek. Noha Eisenkot – Netanjahuhoz hasonlóan – eddig kizárta a velük való közös kormányzást, a két arab frakció mégis őt ajánlotta Herzog figyelmébe, biztosítva ezzel számára a meggyőző parlamenti többséget az elnöki konzultáción.

A hatalom elvesztésétől tartó Netanjahu eközben megkérdőjelezte a választások tisztaságát, és választási csalással vádolta meg az arab pártokat, kihasználva egy esetleges visszaéléseket vizsgáló hivatalos eljárást. Kritikusai szerint a kormányfő és szövetségesei szándékosan próbálják aláásni a választási eredmények hitelességét, amit ő határozottan tagad. Szélsőjobboldali partnerei, köztük Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter, még az arab pártvezetők azonnali letartóztatását és kihallgatását is követelték.

Az izraeli Központi Választási Bizottság szerdán leszögezte, hogy a voksolás tisztasága nem sérült.

A testületet vezető Noam Sohlberg, a Legfelsőbb Bíróság bírája arra kérte a megválasztott tisztségviselőket, hogy ne ássák alá a közbizalmat, mert a békés hatalomátadás a demokrácia egyik alappillére. A bíró hozzátette, hogy a magas részvételi arányra – ideértve az arab kisebbség aktivitását is – kifejezetten pozitív jelenségként kell tekinteni.

Forrás: Reuters

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