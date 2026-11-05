Forrnak az indulatok a Fehér Házban - Egyetlen emberrel vitetnék el a választási vereséget, Trump viszont nem áll félre

A kongresszusi republikánusok nem mernek nyíltan szembefordulni Trumppal, akinek még két év van hátra a hivatali idejéből,

a Capitoliumban kevés szövetségessel rendelkező Hegseth azonban könnyű célpontnak számít.

A színfalak mögött azzal vádolják a tárcavezetőt, hogy úgy győzte meg az elnököt Irán megtámadásáról, hogy nem rendelkezett sem kivonulási stratégiával, sem tervvel a politikai következmények kezelésére. Thomas Massie, a Trump-kritikus republikánus képviselő bejelentette, hogy a kongresszus jövő heti visszatérésekor

kezdeményezni fogja a miniszter elleni eljárást, amit párttársai közül is többen támogatandónak tartanak.

A névtelenül nyilatkozó republikánusok szerint a háborút hangosan támogató Hegseth túlbecsülte az amerikai haderő képességeit, amikor gyors és könnyű győzelmet ígért. A folyamatos bombázások ellenére Irán nem került közelebb a kapitulációhoz, miközben az elhúzódó közel-keleti konfliktus megélhetési nehézségeket okozott Amerikában.

Ez végül a választók elégedetlenségéhez és a 2008-ashoz hasonló mértékű republikánus vereséghez vezetett. Szerdán JD Vance alelnök is rendkívüli nyilatkozatot tett, amelyben elismerte, hogy a választási kudarc oka maga a háború volt, bár konkrét felelőst nem nevezett meg.

A párton belüli elégedetlenség ellenére Donald Trump egyelőre kitart a minisztere mellett.

Fehér házi források szerint az elnök személyesen is kedveli Hegsethet, akit a napokban a legjobb emberének nevezett, szerdán pedig nyilvánosan is kijelentette, hogy nem tervezi a menesztését. Trump a háborús döntést is megvédte, hangsúlyozva, hogy ma is ugyanígy cselekedne. A védelmi miniszter megtartása azért is fontos lehet az elnök számára, mert a demokraták új szenátusi többsége miatt rendkívül nehéz lenne bármilyen új kabinettagot elfogadtatni, különösen akkor, ha a kormányzat további csapásokat tervez Irán ellen.

Maga Hegseth sem mutat hajlandóságot a távozásra, és kész felvenni a harcot az alkotmányos felelősségre vonási kísérletekkel, valamint a januárban felálló, demokrata többségű kongresszus várható vizsgálataival szemben. Sean Parnell, a Pentagon vezető szóvivője közleményben szögezte le, hogy a miniszter nem hátrál meg a politikai támadásoktól és a "boszorkányüldözésektől", hanem Trump hivatali idejének végéig a posztján kíván maradni.

Az elnök környezetében ugyanakkor sokan úgy vélik, csak idő kérdése, hogy Trump mikor kezd bűnbakot keresni a választási kudarc miatt, amire a demokraták célkeresztjébe került Hegseth a legkézenfekvőbb jelölt.

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