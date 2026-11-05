10°C derült
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 48
240 147
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Forrnak az indulatok a Fehér Házban - Egyetlen emberrel vitetnék el a választási vereséget, Trump viszont nem áll félre
Globál

Forrnak az indulatok a Fehér Házban - Egyetlen emberrel vitetnék el a választási vereséget, Trump viszont nem áll félre

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Republikánus Párt súlyos vereséget szenvedett a keddi félidős választásokon, a párt vezetői pedig máris megtalálták a felelőst Pete Hegseth védelmi miniszter személyében. Noha az iráni háború megindításáról Donald Trump elnök döntött, a párton belül egyre többen a Pentagon vezetőjét hibáztatják a választási kudarcért, és a képviselőház akár már a jövő héten szavazhat a miniszter alkotmányos felelősségre vonásáról (impeachment) - jelentette a CNN.

A kongresszusi republikánusok nem mernek nyíltan szembefordulni Trumppal, akinek még két év van hátra a hivatali idejéből,

a Capitoliumban kevés szövetségessel rendelkező Hegseth azonban könnyű célpontnak számít.

A színfalak mögött azzal vádolják a tárcavezetőt, hogy úgy győzte meg az elnököt Irán megtámadásáról, hogy nem rendelkezett sem kivonulási stratégiával, sem tervvel a politikai következmények kezelésére. Thomas Massie, a Trump-kritikus republikánus képviselő bejelentette, hogy a kongresszus jövő heti visszatérésekor

kezdeményezni fogja a miniszter elleni eljárást, amit párttársai közül is többen támogatandónak tartanak.

Még több Globál

Újraindulnak az amerikai fegyverek, alakul a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Összeomlott a hatalmas Trump-Putyin alku – Megtörte a csendet a Kreml, elmondták, mi lesz most

Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

A névtelenül nyilatkozó republikánusok szerint a háborút hangosan támogató Hegseth túlbecsülte az amerikai haderő képességeit, amikor gyors és könnyű győzelmet ígért. A folyamatos bombázások ellenére Irán nem került közelebb a kapitulációhoz, miközben az elhúzódó közel-keleti konfliktus megélhetési nehézségeket okozott Amerikában.

Ez végül a választók elégedetlenségéhez és a 2008-ashoz hasonló mértékű republikánus vereséghez vezetett. Szerdán JD Vance alelnök is rendkívüli nyilatkozatot tett, amelyben elismerte, hogy a választási kudarc oka maga a háború volt, bár konkrét felelőst nem nevezett meg.

A párton belüli elégedetlenség ellenére Donald Trump egyelőre kitart a minisztere mellett.

Fehér házi források szerint az elnök személyesen is kedveli Hegsethet, akit a napokban a legjobb emberének nevezett, szerdán pedig nyilvánosan is kijelentette, hogy nem tervezi a menesztését. Trump a háborús döntést is megvédte, hangsúlyozva, hogy ma is ugyanígy cselekedne. A védelmi miniszter megtartása azért is fontos lehet az elnök számára, mert a demokraták új szenátusi többsége miatt rendkívül nehéz lenne bármilyen új kabinettagot elfogadtatni, különösen akkor, ha a kormányzat további csapásokat tervez Irán ellen.

Maga Hegseth sem mutat hajlandóságot a távozásra, és kész felvenni a harcot az alkotmányos felelősségre vonási kísérletekkel, valamint a januárban felálló, demokrata többségű kongresszus várható vizsgálataival szemben. Sean Parnell, a Pentagon vezető szóvivője közleményben szögezte le, hogy a miniszter nem hátrál meg a politikai támadásoktól és a "boszorkányüldözésektől", hanem Trump hivatali idejének végéig a posztján kíván maradni.

Az elnök környezetében ugyanakkor sokan úgy vélik, csak idő kérdése, hogy Trump mikor kezd bűnbakot keresni a választási kudarc miatt, amire a demokraták célkeresztjébe került Hegseth a legkézenfekvőbb jelölt.

Kapcsolódó cikkünk

Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

Címlapkép forrása: Molly Riley/The White House via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Bejelentették: lezárják az iráni háborút - Fellélegezhet Amerika
Oroszország mélyén csapna le a NATO, Moszkva rakétákat halmoz – Háborús híreink Ukrajnából szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility