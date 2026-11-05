Haladnak a tárgyalások: egész Európa jövője megváltozhat - Újfajta biztonsági rendszer készül

Az amerikai elnöki különmegbízott Volodimir Zelenszkij egyik bejegyzésére reagálva közölte, hogy a washingtoni vezetés mind az orosz, mind az ukrán féllel szorosan együttműködik a konfliktus végleges lezárása érdekében. A politikus tájékoztatása szerint az amerikai adminisztráció keményen dolgozik azon, hogy minden szereplő bevonásával megtalálják a tartós békéhez vezető utat.

Kushner hangsúlyozta, hogy a törekvéseik nem merülnek ki pusztán a jelenlegi háború beszüntetésében.

A fő céljuk egy olyan átfogó biztonsági garanciarendszer felépítése, amely hosszú távon is szavatolja, hogy a harcok lezárulta után a fegyveres konfliktus soha többé ne újulhasson ki.

A különmegbízott emellett külön köszönetet mondott az ukrán elnöknek és csapatának, amiért konstruktívan állnak hozzá a kérdéshez.

A nyilatkozat előzménye, hogy Volodimir Zelenszkij nemrég részleteket hozott nyilvánosságra abból a telefonbeszélgetésből, amelyet az amerikai elnök két különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel folytatott. A megbeszélésen a békefolyamat mellett a védelmi együttműködés gyakorlati kérdései is szóba kerültek, így a felek tárgyaltak a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakétákról, valamint különböző drónbeszerzési megállapodásokról is.

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