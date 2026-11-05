3°C derült
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 48
240 147
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Haladnak a tárgyalások: egész Európa jövője megváltozhat - Újfajta biztonsági rendszer készül
Globál

Haladnak a tárgyalások: egész Európa jövője megváltozhat - Újfajta biztonsági rendszer készül

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok jelenleg Ukrajnával és Oroszországgal közösen azon dolgozik, hogy megteremtsék a tartós béke feltételeit, és egy újrajta biztonsági keretrendszert alakítsanak ki. Jared Kushner amerikai elnöki különmegbízott köszönetet mondott Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek a konstruktív hozzáállásért - jelentette az UNN.

Az amerikai elnöki különmegbízott Volodimir Zelenszkij egyik bejegyzésére reagálva közölte, hogy a washingtoni vezetés mind az orosz, mind az ukrán féllel szorosan együttműködik a konfliktus végleges lezárása érdekében. A politikus tájékoztatása szerint az amerikai adminisztráció keményen dolgozik azon, hogy minden szereplő bevonásával megtalálják a tartós békéhez vezető utat.

Kushner hangsúlyozta, hogy a törekvéseik nem merülnek ki pusztán a jelenlegi háború beszüntetésében.

A fő céljuk egy olyan átfogó biztonsági garanciarendszer felépítése, amely hosszú távon is szavatolja, hogy a harcok lezárulta után a fegyveres konfliktus soha többé ne újulhasson ki.

A különmegbízott emellett külön köszönetet mondott az ukrán elnöknek és csapatának, amiért konstruktívan állnak hozzá a kérdéshez.

Még több Globál

Újraindulnak az amerikai fegyverek, alakul a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Véget ért a főpróba: az űrbe is kiterjesztené a háborúkat Oroszország - Rendkívül veszélyes incidens történt

Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

A nyilatkozat előzménye, hogy Volodimir Zelenszkij nemrég részleteket hozott nyilvánosságra abból a telefonbeszélgetésből, amelyet az amerikai elnök két különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel folytatott. A megbeszélésen a békefolyamat mellett a védelmi együttműködés gyakorlati kérdései is szóba kerültek, így a felek tárgyaltak a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakétákról, valamint különböző drónbeszerzési megállapodásokról is.

Kapcsolódó cikkünk

Újraindulnak az amerikai fegyverek, alakul a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Hatalmas rali a tőzsdéken a választás után, 3% feletti pluszban zárt a Dow
BBC: külföldi hatalom keze lehet abban, hogy Trump ekkorát bukott – Egyetlen ország lehet a felelős
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility