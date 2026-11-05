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Hatalmas fordulat az Egyesült Államokban: megkerülik Trumpot, ismét ömleni fognak a fegyverek Ukrajnába
Globál

Hatalmas fordulat az Egyesült Államokban: megkerülik Trumpot, ismét ömleni fognak a fegyverek Ukrajnába

Portfolio
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Újraindulhatnak az Ukrajnának szánt amerikai fegyverszállítmányok, miután januártól az amerikai kongresszus mindkét házában többségbe kerülnek a Kijevet támogató demokrata döntéshozók - írta meg a Reuters.

Donald Trump elnök gyakorlatilag teljesen leállította az orosz invázióval szemben védekező Ukrajnának nyújtott közvetlen pénzügyi és katonai támogatást 2023-ban.

A kétkamarás többség birtokában januártól a demokraták határozhatják meg a kongresszus napirendjét, vagyis azt, hogy miről és mikor szavazzanak a képviselők.

Jó esély van rá, hogy ismét napirendre kerül Ukrajna támogatása, így újabb "térítésmentes" fegyverszállítmányok átadása Kijevnek, melyet a republikánus honatyák egy része is támogat.

Ha egy ilyen javaslathoz kétpárti támogatás mellett kétharmados többség összejön, a Kongresszus az elnöki vétó megkerülésével tud ismét fegyvereket adományozni Kijevnek.

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Demokrata párti források megerősítették a Reutersnek, hogy Kijev megsegítése kiemelt prioritást élvez a számukra.

A törvényhozók az elnök egyéb vitatott intézkedéseit is célkeresztbe vehetik. Trump a közelmúltban számos kongresszusi tagot – köztük sok republikánust is – magára haragított, amikor alig néhány héttel a vonatkozó törvények aláírása után feloldotta az orosz gázolajra kivetett büntetőintézkedéseket, és mentességet adott az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alól. Gregory Meeks New York-i demokrata képviselő, a képviselőház külügyi bizottságának várományos elnöke máris benyújtott egy kétpárti törvényjavaslatot, amely megakadályozná, hogy az orosz gázolaj visszatérjen a világpiacra.

Az új erőviszonyok az Iránnal vívott háborúra is hatással lehetnek. Trump még február 28-án, kongresszusi jóváhagyás nélkül indított háborút Izraellel közösen Irán ellen. Bár a demokraták a kongresszusi felhatalmazás hiánya miatt több alkalommal is megszavazták a harcok leállítását – és egy ilyen határozat néhány republikánus támogatásával mindkét házon átment –, a kormányzat eddig figyelmen kívül hagyta ezeket a döntéseket.

Megnövekedett befolyásukat kihasználva a demokraták most a védelmi kiadások megkurtításával vagy az elnöki kinevezések késleltetésével kényszeríthetik ki, hogy Trump kongresszusi felhatalmazást kérjen a háború folytatásához. Emellett nyilvános meghallgatások keretében kötelezhetik a kormányzat tisztviselőit arra, hogy részletesen tájékoztassák a törvényhozókat és a közvéleményt a katonai tervekről.

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Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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