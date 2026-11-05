Hidegzuhany Európa legerősebb vezetőjétől: hiába Trump súlyos veresége, nem lesz érdemi változás

A német kereszténydemokrata (CDU) politikus koalíciós partnere, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) egyik gazdasági fórumán értékelte az Egyesült Államokban kialakult belpolitikai helyzetet.
Merz szerint az amerikai elnök az elmúlt két évben is nagyrészt a törvényhozás bevonása nélkül irányította az országot, így nem várható, hogy változtatna a képviselőház és a szenátus megkerülésére épülő gyakorlatán.
A német kancellár éppen ezért visszafogottan fogadta a Demokrata Párt félidős választásokon elért sikerét. Bár a politikai erőviszonyok átrendeződése alapjaiban nem feltétlenül változtatja meg az elnöki kormányzás stílusát, Merz rámutatott, hogy a költségvetési és védelmi tervezésben már érdemi fordulat következik be.
Ez utóbbi különösen fontos Európa biztonsága szempontjából. Az amerikai alkotmány értelmében ugyanis a kongresszus rendelkezik a költségvetési jogkörrel, a pénzügyi források elosztásán keresztül pedig a törvényhozás közvetlen befolyást gyakorolhat olyan katonai kérdésekre is, mint az Európában állomásozó amerikai csapatok létszámának meghatározása.
Donald Trump elnökként jelentősen leépítette az Európában állomásozó amerikai csapatok létszámát és számos kulcsfontosságú védelmi területről vont el anyagi, logisztikai és harcászati erőforrásokat. Emellett Ukrajna támogatását is jelentősen megvágta.
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