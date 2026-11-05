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Hidegzuhany Európa legerősebb vezetőjétől: hiába Trump súlyos veresége, nem lesz érdemi változás
Globál

Hidegzuhany Európa legerősebb vezetőjétől: hiába Trump súlyos veresége, nem lesz érdemi változás

Portfolio
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Friedrich Merz német kancellár úgy véli, hogy Donald Trump a hivatali idejének hátralévő két évében továbbra is a kongresszust megkerülve, elnöki rendeletekkel fog kormányozni, így a demokraták elsöprő győzelme a törvényhozásban nem fog érdemben változtatni az USA külpolitikáján - írta meg a Deutsche Welle.

A német kereszténydemokrata (CDU) politikus koalíciós partnere, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) egyik gazdasági fórumán értékelte az Egyesült Államokban kialakult belpolitikai helyzetet.

Merz szerint az amerikai elnök az elmúlt két évben is nagyrészt a törvényhozás bevonása nélkül irányította az országot, így nem várható, hogy változtatna a képviselőház és a szenátus megkerülésére épülő gyakorlatán.

A német kancellár éppen ezért visszafogottan fogadta a Demokrata Párt félidős választásokon elért sikerét. Bár a politikai erőviszonyok átrendeződése alapjaiban nem feltétlenül változtatja meg az elnöki kormányzás stílusát, Merz rámutatott, hogy a költségvetési és védelmi tervezésben már érdemi fordulat következik be.

Ez utóbbi különösen fontos Európa biztonsága szempontjából. Az amerikai alkotmány értelmében ugyanis a kongresszus rendelkezik a költségvetési jogkörrel, a pénzügyi források elosztásán keresztül pedig a törvényhozás közvetlen befolyást gyakorolhat olyan katonai kérdésekre is, mint az Európában állomásozó amerikai csapatok létszámának meghatározása.

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Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

Donald Trump elnökként jelentősen leépítette az Európában állomásozó amerikai csapatok létszámát és számos kulcsfontosságú védelmi területről vont el anyagi, logisztikai és harcászati erőforrásokat. Emellett Ukrajna támogatását is jelentősen megvágta.

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Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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