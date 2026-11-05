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Itt a világ legnagyobb dohányrazziája – Putyin parancsára zár alá vették a JTI-t Oroszországban
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Itt a világ legnagyobb dohányrazziája – Putyin parancsára zár alá vették a JTI-t Oroszországban

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Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön kiadott rendeletével ideiglenes állami vagyonkezelés alá vonta a Japan Tobacco International (JTI) oroszországi érdekeltségeit. A Kreml egyre határozottabban lép fel a külföldi vállalatokkal szemben, így a japán dohányipari óriás a legújabb olyan nemzetközi nagyvállalat, amely elveszíti az irányítást helyi leányvállalatai felett – számolt be a Reuters.

Az elnöki rendelet értelmében a JTI négy oroszországi vállalkozásában meglévő tulajdonrésze egy helyi társaság, az Industrial Assets irányítása alá kerül. A dokumentum nem tartalmaz hivatalos indoklást, ám Moszkva a korábbi hasonló lépéseket rendszerint az általa barátságtalannak minősített országok magatartásával magyarázta.

A Japan Tobacco cégcsoporthoz tartozó JTI az értékesítési volumen alapján Oroszország legnagyobb dohánygyártójának számít.

A vállalat közleményben tudatta, hogy értesült a rendeletről, és jelenleg az előállt helyzetet, valamint a lehetséges válaszlépéseket elemzi, miközben az érintettek, különösen a munkavállalók érdekeit tartja szem előtt.

A mostani intézkedés szorosan illeszkedik az elmúlt hetek eseményeinek sorába. Szeptemberben az orosz vezetés hasonló módon vonta ideiglenes állami vagyonkezelés alá a svájci Nestlé élelmiszeripari óriás, a német Metro nagykereskedelmi lánc, valamint a francia Auchan helyi eszközeit.

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Október folyamán Moszkva további négy európai vállalat oroszországi érdekeltségei felett vette át az irányítást válaszul arra, hogy az európai országok támogatják Ukrajnát, és a Kreml megfogalmazása szerint törvénytelenül sajátítanak ki orosz vagyonelemeket.

Az orosz–japán kétoldalú kapcsolatok az elmúlt hónapokban mélypontra jutottak. Az orosz külügyminisztérium még ebben a hónapban barátságtalan lépésnek minősítette, hogy egy japán vállalat drónokat adott el Ukrajnának, és kemény válaszlépéseket helyezett kilátásba. Emellett az orosz hatóságok szeptemberben kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy japán újságírót a távol-keleti Szahalini területen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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