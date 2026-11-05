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Kiderült egy fontos részlet a bajor miniszterelnök-helyettes váratlan halála ügyében
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Kiderült egy fontos részlet a bajor miniszterelnök-helyettes váratlan halála ügyében

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Kizárták az idegenkezűséget a hotelszobájában holtan talált bajor miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter, Hubert Aiwanger ügyében – írja a ZDF heute.

Aiwangert, aki egyben a kisebbik bajor koalíciós párt, a Szabad Választók (Freie Wähler – FW) elnöke, szerdán találták holtan berlini hotelszobájában. Már akkor felvetődött, hogy hirtelen halálát egészségügyi ok okozhatta, mivel a politikus aznap rosszul érezte magát.

A berlini államügyészség csütörtökön közölte, hogy

az idegenkezűséget kizárták, de további törvényszéki orvosszakértői vizsgálatokra lesz szükség a halál pontos okának megállapításához.

A mindössze 55 éves Aiwanger hirtelen halála egész Németországot megrendítette.

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Tényleg megdöbbentem, és nagyon megérintett a dolog

– mondta Markus Söder bajor miniszterelnök, a nagyobbik tartományi koalíciós partner, a konzervatív CSU elnöke, aki elrendelte, hogy az összes tartományi épületen tűzzék ki a fekete zászlót.

Aiwanger 2010 óta volt pártja, a Szabad Választók elnöke, amely 2018-ban lépett koalícióra Bajorországban a CSU-val – Aiwanger azóta volt miniszterelnök-helyettes a München központú tartományban.

A Szabad Választók országosan kevésbé ismert párt, elsősorban Bajorországban erős. Ezenkívül még Szászországban van jelen a helyi parlamentben. Mivel Aiwanger 16 éve vezette a pártot, most nagy kérdés, ki tudja továbbvinni örökségét.

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Címlapkép forrása: Johannes Simon/Getty Images

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