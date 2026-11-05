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Kiszivárgott: kisebb belháború robbant ki a Fehér Házban Irán miatt - Most már Trump sem tudja, mi lesz a következő lépés
Globál

Kiszivárgott: kisebb belháború robbant ki a Fehér Házban Irán miatt - Most már Trump sem tudja, mi lesz a következő lépés

Portfolio
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Az időközi választásokon elszenvedett súlyos kudarc után kész belső háború alakult ki a Fehér Házban az iráni konfliktus következő lépéseivel kapcsolatosan. Trump elnök belső körében két tábor feszül egymásnak: az egyik oldal a csapások felújítását sürgeti, a másik a katonai műveletek mielőbbi leállítását szorgalmazza - számolt be a WSJ.

A The Wall Street Journal értesülései szerint a kormányzat egy része arra próbálja rávenni az elnököt, hogy

mérjen újabb csapásokat Iránra, és csak ezt követően kössön békét, lezárva a konfliktust még a mandátuma lejárta előtt.

Ezzel szemben más tisztviselők úgy vélik, Trumpnak el kell fogadnia, hogy ez veszett ügy, és fokozatosan le kellene építenie a katonai jelenlétet.

A feszültséget tovább fokozza, hogy J. D. Vance alelnök tegnap nyilvános X-profilján egyértelműen az iráni háborút nevezte meg a republikánusok katasztrofális választási szereplésének fő okaként.

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A WSJ forrásai szerint Vance valójában már a kezdetektől fogva ellenezte a fegyveres konfliktust, még ha a nyilvánosság előtt korábban többször is a védelmébe vette azt.

Maga Donald Trump is nyilvánosan elismerte a háború belpolitikai kárait. Az elnök megerősítette, hogy a fegyveres konfliktus az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett, ami végül a republikánusok választási vereségét okozta.

Teherán üdvözölte az amerikai kormánypárt választási kudarcát, ugyanakkor a Reuters információi szerint az iráni vezetés komolyan tart attól, hogy az amerikai elnök újabb támadásokat rendelhet el. Mindeközben a CBS News arról számolt be, hogy a gyenge választási eredmények miatt magas rangú tisztviselők távozhatnak a washingtoni vezetésből, a Fehér Házban ugyanis már a Pentagon élén álló Pete Hegseth védelmi miniszter leváltását is fontolgatják.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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