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Kiszivárgott: távozhat Donald Trump egyik legfontosabb embere - Totális átalakulás jöhet a Fehér Házban
Globál

Kiszivárgott: távozhat Donald Trump egyik legfontosabb embere - Totális átalakulás jöhet a Fehér Házban

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A republikánusok súlyos vereségével végződő félidős választások után megindultak a találgatások Washingtonban arról, kik kerülhetnek kulcspozícióba Donald Trump kormányzatában az elnöki ciklus második felére. Belső források szerint a legesélyesebb jelöltek között van Sergio Gor, az Egyesült Államok jelenlegi indiai nagykövete, aki akár a külügyminiszteri vagy a kabinetfőnöki posztot is átveheti, bár az érintettek határozottan cáfolják a híreszteléseket - jelentette a The Washington Sun.

A Washington Sun tíz, egymástól eltérő forrás alapján számol be arról, hogy a szoros Trump-szövetséges Sergio Gor már egy ideje készíti elő a terepet egy komolyabb előléptetéshez. A nagykövet közvetlen kapcsolatban áll az elnökkel, és a diplomáciai posztján jóval túlmutató befolyásra tett szert,

hiszen kulcsszereplőnek számít a Washington és Ázsia közötti kapcsolatokban, emellett Marco Rubio külügyminiszter bizalmasa.

Korábban ő vezette a Fehér Ház személyzeti irodáját, így kormányzati tisztviselők ezreinek átvilágításában és kinevezésében vett részt, ami által kiterjedt kapcsolatrendszert épített ki az adminisztráción belül.

A külügyminisztériumi tisztviselők körében gyorsan terjedő információk szerint Gor egy sokkal inkább előtérben lévő pozícióra vágyik.

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A belső beszélgetések során a neve felmerült a Fehér Ház kabinetfőnöki posztjára, valamint Marco Rubio utódjaként a külügyi tárca élére is.

Bár sem Rubio, sem Susie Wiles jelenlegi kabinetfőnök nem jelezte nyilvánosan távozási szándékát, republikánus körökben sokan úgy vélik, hogy a külügyminiszter elhagyhatja a kormányzatot, hogy felkészüljön a 2028-as vagy a 2032-es elnökválasztási kampányra. Emellett az elnök környezetében Wiles pozícióját is széles körben veszélyeztetettnek látják.

Egyes források szerint Gor a külügyminisztériumon belül egy másik magas rangú tisztség iránt is érdeklődne, és szívesen átvenné Chris Landau külügyminiszter-helyettes posztját. A lap egyik forrása szerint Landau korábban arról beszélt a kollégáinak, hogy ha a republikánusok elveszítik a kongresszusi többséget a félidős választásokon, a várható kemény vizsgálatok miatt inkább távozik a hivatalából. Landau azonban a sajtómegkeresésre reagálva közleményben cáfolta ezt, leszögezve, hogy soha senkinek nem beszélt ilyesmiről, és egyáltalán nem áll szándékában otthagyni a posztját.

Maga Sergio Gor is rendkívül élesen, teljes képtelenségnek nevezve utasította vissza azokat az értesüléseket, amelyek szerint új pozícióra pályázna. A The Washington Sunnak nyilatkozva kijelentette, hogy Marco Rubio a történelem legkiválóbb külügyminisztere, aki pótolhatatlan, és akivel megtiszteltetés számára a közös munka, így semmilyen más tisztség nem érdekli. A híreszteléseket Dylan Johnson külügyi államtitkár és a Fehér Ház egyik névtelenül nyilatkozó tisztviselője is alaptalan álhírnek minősítette, hangsúlyozva, hogy a nagykövet szerint mind Rubio, mind pedig Wiles kiváló munkát végez.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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