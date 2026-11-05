Kiszivárgott: távozhat Donald Trump egyik legfontosabb embere - Totális átalakulás jöhet a Fehér Házban

A Washington Sun tíz, egymástól eltérő forrás alapján számol be arról, hogy a szoros Trump-szövetséges Sergio Gor már egy ideje készíti elő a terepet egy komolyabb előléptetéshez. A nagykövet közvetlen kapcsolatban áll az elnökkel, és a diplomáciai posztján jóval túlmutató befolyásra tett szert,
hiszen kulcsszereplőnek számít a Washington és Ázsia közötti kapcsolatokban, emellett Marco Rubio külügyminiszter bizalmasa.
Korábban ő vezette a Fehér Ház személyzeti irodáját, így kormányzati tisztviselők ezreinek átvilágításában és kinevezésében vett részt, ami által kiterjedt kapcsolatrendszert épített ki az adminisztráción belül.
A külügyminisztériumi tisztviselők körében gyorsan terjedő információk szerint Gor egy sokkal inkább előtérben lévő pozícióra vágyik.
A belső beszélgetések során a neve felmerült a Fehér Ház kabinetfőnöki posztjára, valamint Marco Rubio utódjaként a külügyi tárca élére is.
Bár sem Rubio, sem Susie Wiles jelenlegi kabinetfőnök nem jelezte nyilvánosan távozási szándékát, republikánus körökben sokan úgy vélik, hogy a külügyminiszter elhagyhatja a kormányzatot, hogy felkészüljön a 2028-as vagy a 2032-es elnökválasztási kampányra. Emellett az elnök környezetében Wiles pozícióját is széles körben veszélyeztetettnek látják.
Egyes források szerint Gor a külügyminisztériumon belül egy másik magas rangú tisztség iránt is érdeklődne, és szívesen átvenné Chris Landau külügyminiszter-helyettes posztját. A lap egyik forrása szerint Landau korábban arról beszélt a kollégáinak, hogy ha a republikánusok elveszítik a kongresszusi többséget a félidős választásokon, a várható kemény vizsgálatok miatt inkább távozik a hivatalából. Landau azonban a sajtómegkeresésre reagálva közleményben cáfolta ezt, leszögezve, hogy soha senkinek nem beszélt ilyesmiről, és egyáltalán nem áll szándékában otthagyni a posztját.
Maga Sergio Gor is rendkívül élesen, teljes képtelenségnek nevezve utasította vissza azokat az értesüléseket, amelyek szerint új pozícióra pályázna. A The Washington Sunnak nyilatkozva kijelentette, hogy Marco Rubio a történelem legkiválóbb külügyminisztere, aki pótolhatatlan, és akivel megtiszteltetés számára a közös munka, így semmilyen más tisztség nem érdekli. A híreszteléseket Dylan Johnson külügyi államtitkár és a Fehér Ház egyik névtelenül nyilatkozó tisztviselője is alaptalan álhírnek minősítette, hangsúlyozva, hogy a nagykövet szerint mind Rubio, mind pedig Wiles kiváló munkát végez.
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