Kiszivárgott: titokban felfegyverzi Iránt a világ egyik legerősebb országa - Rakétaindítókat vásárolt Teherán

A Financial Times a Dallas Analytics nevű ukrán magán-hírszerző cég által megszerzett dokumentumokra hivatkozva számolt be az orosz hadiipar 2024–2025-ös gyártási ütemtervéről. Ebből kiderült, hogy

a Vimpel nevű orosz hadiipari vállalat a hazai ügyfelek mellett két külföldi országnak, Kínának, valamint a "K–10" kódnéven futó Iránnak is gyártani kezdett rakétaindítókat.

Az APU–L és APU–305 típusú indítóberendezések helikopterekről indítható rakétákhoz készültek, amelyek akár 14 kilométeres távolságban lévő mozgó célpontok megsemmisítésére is alkalmasak. A rakéták másodpercenként 230 méteres sebességgel haladnak, a repülési irányukat pedig a kezelőszemélyzet valós időben tudja módosítani.

Az Irán által rendelt, két rakéta hordozására képes APU–L rendszereket kifejezetten Mi–28-as harci helikopterekre tervezték. Ilyen forgószárnyasok idén, 2026 januárjában már feltűntek a teheráni légibázisokon készült felvételeken, bár a kiszivárgott iratokból nem derül ki egyértelműen, hogy az orosz fél ténylegesen átadta-e már a megrendelt indítóberendezéseket.

A két ország közötti katonai és hírszerzési együttműködés egyre szorosabb. A CNN jelentése szerint az orosz kémműholdak olyan információkat is megoszthattak Iránnal, amelyek segítettek pontosabb csapásokat mérni az amerikai érdekeltségekre. Ezt támasztja alá az az eset is, amikor egy szaúd-arábiai amerikai támaszpont elleni pusztító támadást megelőző két napban tizennégy orosz műhold haladt el a létesítmény felett.

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