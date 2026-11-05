7°C derült
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 48
240 147
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Kiszivárgott: új mozgalmat indít Trump jobbkeze - Csalódott Trump-szavazókat mozgósít JD Vance
Globál

Kiszivárgott: új mozgalmat indít Trump jobbkeze - Csalódott Trump-szavazókat mozgósít JD Vance

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A súlyos republikánus vereséggel zárult félidős választások után JD Vance alelnök a 2028-as elnökválasztásra készülve új szövetséget igyekszik építeni a kiábrándult Trump-szavazókkal. Vance szerda reggel látványosan eltért a Fehér Ház hivatalos kommunikációjától, és a külpolitika, valamint az Izraellel való kapcsolat terén is szembement Donald Trump elnökkel - írta meg a Fox News.

Bár a Fehér Házban szerda reggel értekezletet tartottak a választások utáni egységes kommunikáció kialakításáról,

az alelnök saját kézbe vette az üzeneteit.

Egy bejegyzésben egyértelműen a háborút nevezte meg a választási kudarc fő okaként, emellett négy pontban foglalta össze, hogyan lehetne visszacsábítani a szavazókat a Republikánus Párthoz. Ezek közé tartozik az iráni háború lezárása, a megélhetési költségek és az infláció letörése, az "Amerika az első" elv érvényesítése, valamint az Izraellel fenntartott viszony megváltoztatása.

Egy kormányzati tisztviselő a Fox News Digitalnak nyilatkozva úgy értékelte, hogy

Még több Globál

Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

Bombariadó miatt kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép

Újraindulnak az amerikai fegyverek, alakul a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

ez a négy pont valójában csatakiáltás az "új jobboldal" számára.

Ez a tábor Trump eredeti célkitűzéseivel – a külföldi konfliktusoktól való távolmaradással, a családok megélhetésének biztosításával és a határok lezárásával – ért egyet, ugyanakkor úgy véli, hogy az elnök külpolitikája túlságosan igazodik Izraelhez. A jobboldal egy része ugyanis az iráni háborút közvetlenül Izrael közel-keleti befolyásához, illetve Trump és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szoros kapcsolatához köti.

A forrás hangsúlyozta, hogy Vance lépése nem jelent olyan nyílt szakítást az elnökkel, mint amilyet Mike Pence volt alelnök hajtott végre a Capitolium 2021. január 6-i ostroma után. Sokkal inkább arról van szó, hogy Vance alternatívát kínál azoknak a Trump-párti republikánusoknak, akik elárulva érzik magukat a jelenlegi külpolitika miatt.

Az alelnök az elmúlt két évben nagyrészt igazodott a Fehér Ház irányvonalához, ám a Pete Hegseth védelmi miniszterhez fűződő barátsága ellenére azon kevesek közé tartozott, akik aggodalmukat fejezték ki az iráni konfliktus miatt. Maga Trump is elismerte korábban az év folyamán, hogy helyettese már a kezdetektől fogva kevésbé volt lelkes az Irán elleni támadást illetően.

A 2028-as republikánus elnökjelöltségre Marco Rubio külügyminiszter mellett Vance-t tartják a legesélyesebbnek, ám a pártnak most egy történelmi léptékű vereség után kell újjászerveződnie. A demokraták elsöprő győzelmet arattak a félidős választásokon, és még az olyan hagyományosan republikánus fellegvárakban is nyerni tudtak, mint Texas, Kansas és Dél-Karolina.

Kapcsolódó cikkünk

Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

Címlapkép forrása: Matt Rourke-Pool/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Bejelentették: lezárják az iráni háborút - Fellélegezhet Amerika
BBC: külföldi hatalom keze lehet abban, hogy Trump ekkorát bukott – Egyetlen ország lehet a felelős
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility