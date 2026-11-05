Kiszivárgott: új mozgalmat indít Trump jobbkeze - Csalódott Trump-szavazókat mozgósít JD Vance

Bár a Fehér Házban szerda reggel értekezletet tartottak a választások utáni egységes kommunikáció kialakításáról,

az alelnök saját kézbe vette az üzeneteit.

Egy bejegyzésben egyértelműen a háborút nevezte meg a választási kudarc fő okaként, emellett négy pontban foglalta össze, hogyan lehetne visszacsábítani a szavazókat a Republikánus Párthoz. Ezek közé tartozik az iráni háború lezárása, a megélhetési költségek és az infláció letörése, az "Amerika az első" elv érvényesítése, valamint az Izraellel fenntartott viszony megváltoztatása.

Egy kormányzati tisztviselő a Fox News Digitalnak nyilatkozva úgy értékelte, hogy

ez a négy pont valójában csatakiáltás az "új jobboldal" számára.

Ez a tábor Trump eredeti célkitűzéseivel – a külföldi konfliktusoktól való távolmaradással, a családok megélhetésének biztosításával és a határok lezárásával – ért egyet, ugyanakkor úgy véli, hogy az elnök külpolitikája túlságosan igazodik Izraelhez. A jobboldal egy része ugyanis az iráni háborút közvetlenül Izrael közel-keleti befolyásához, illetve Trump és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szoros kapcsolatához köti.

A forrás hangsúlyozta, hogy Vance lépése nem jelent olyan nyílt szakítást az elnökkel, mint amilyet Mike Pence volt alelnök hajtott végre a Capitolium 2021. január 6-i ostroma után. Sokkal inkább arról van szó, hogy Vance alternatívát kínál azoknak a Trump-párti republikánusoknak, akik elárulva érzik magukat a jelenlegi külpolitika miatt.

Az alelnök az elmúlt két évben nagyrészt igazodott a Fehér Ház irányvonalához, ám a Pete Hegseth védelmi miniszterhez fűződő barátsága ellenére azon kevesek közé tartozott, akik aggodalmukat fejezték ki az iráni konfliktus miatt. Maga Trump is elismerte korábban az év folyamán, hogy helyettese már a kezdetektől fogva kevésbé volt lelkes az Irán elleni támadást illetően.

A 2028-as republikánus elnökjelöltségre Marco Rubio külügyminiszter mellett Vance-t tartják a legesélyesebbnek, ám a pártnak most egy történelmi léptékű vereség után kell újjászerveződnie. A demokraták elsöprő győzelmet arattak a félidős választásokon, és még az olyan hagyományosan republikánus fellegvárakban is nyerni tudtak, mint Texas, Kansas és Dél-Karolina.

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