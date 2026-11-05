Megtörte a csendet Zelenszkij: elmondta, mit gondol Trump egetrengető választási kudarcáról

Az ukrán államfő a német ZDF televíziónak adott interjújában először értékelte az amerikai félidős választásokon aratott demokrata győzelmet, valamint annak az orosz–ukrán háborúra gyakorolt lehetséges hatásait.

Zelenszkij a beszélgetés során kifejtette, hogy az amerikai segítségnyújtás bővülése olyan kedvező fejlemény lenne, amely Vlagyimir Putyin orosz elnökre is hatást gyakorolhat.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent Kijev számára a demokraták sikere, az elnök hangsúlyozta, hogy a republikánusoknak is hálás, ám a demokraták álláspontja rendkívül egyértelmű Ukrajna megsegítését illetően. Hozzátette, hogy a győztes párt az Egyesült Államok és Európa közötti kapcsolatok helyreállítására törekszik, így az új erőviszonyok mellett

az országa még több támogatásra számíthat.

Zelenszkij szerint ha az amerikai kongresszus a jelenlegi európai szerepvállaláshoz hasonlóan határozott pénzügyi és katonai segítségnyújtásról dönt, az komoly befolyással lesz az orosz vezetés lépéseire is.