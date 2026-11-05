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Megtörte a csendet Zelenszkij: elmondta, mit gondol Trump egetrengető választási kudarcáról
Globál

Megtörte a csendet Zelenszkij: elmondta, mit gondol Trump egetrengető választási kudarcáról

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köszönetet mondott az amerikai demokratáknak és republikánusoknak az eddigi segítségért. Az államfő a félidős választások után abban bízik, hogy az Egyesült Államok fokozni fogja az Ukrajnának nyújtott pénzügyi és katonai támogatást - tudósított az UNN.

Az ukrán államfő a német ZDF televíziónak adott interjújában először értékelte az amerikai félidős választásokon aratott demokrata győzelmet, valamint annak az orosz–ukrán háborúra gyakorolt lehetséges hatásait.

Zelenszkij a beszélgetés során kifejtette, hogy az amerikai segítségnyújtás bővülése olyan kedvező fejlemény lenne, amely Vlagyimir Putyin orosz elnökre is hatást gyakorolhat.

Arra a kérdésre, hogy mit jelent Kijev számára a demokraták sikere, az elnök hangsúlyozta, hogy a republikánusoknak is hálás, ám a demokraták álláspontja rendkívül egyértelmű Ukrajna megsegítését illetően. Hozzátette, hogy a győztes párt az Egyesült Államok és Európa közötti kapcsolatok helyreállítására törekszik, így az új erőviszonyok mellett

az országa még több támogatásra számíthat.

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Zelenszkij szerint ha az amerikai kongresszus a jelenlegi európai szerepvállaláshoz hasonlóan határozott pénzügyi és katonai segítségnyújtásról dönt, az komoly befolyással lesz az orosz vezetés lépéseire is.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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