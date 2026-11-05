Összeomlott a dízelalku, jön a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Tetyana Haszanenko, a Herszon megyei - orosz megszállás alatti - Oleski település ukrán katonai közigazgatásának vezetője az Ukrinform hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy a tűzszüneti időszak lejártát követően újabb információk érkeznek az orosz agresszió következtében életüket vesztett emberekről. "Arról tájékoztattak bennünket, hogy egy dróntámadás következtében életét vesztette egy iskola korábbi igazgatója. A közösségben továbbra is szörnyű események történnek" - tette hozzá.

Haszanenko arról is beszámolt, hogy a városvezetés olyan információt kapott, amely szerint az emberek nem jutnak hozzá Oleskiben a humanitárius misszió keretében beszállított ukrán segélyekhez.

"Azok, akiknek sikerült hozzájutniuk a segélyhez, arról számolnak be, hogy csupán minimális mennyiségű élelmiszert kaptak, ami egy hétre sem elegendő. Az ukrán hatóságok sajnos nem tudják ellenőrizni, hogy jelenleg mi történik a településen" - fejtette ki.

Kiemelte, hogy emellett vannak olyan emberek is, akik különböző okokból nem tudtak élni az evakuálás lehetőségével. "Érkeznek hozzánk információk az ott élőktől. Vannak, akik arról számolnak be, hogy még csak nem is tudtak az evakuálásról. Például pincékben tartózkodtak, és nem volt kapcsolatuk a külvilággal. Bár tűzszünet volt érvényben, a közösségben élő emberek olyan lelkiállapotban vannak, hogy nehezen hisznek el bármit is. Nehezen tudják felmérni, mi történik körülöttük. Attól, hogy egy ideig nem lőttek, még nem tudtak arra következtetni, hogy evakuálás zajlik" - mondta a tisztségviselő.

Hozzátette, hogy a településen élő mozgáskorlátozott embereket az evakuálás során nem szállítottak el a gyülekezőpontra. A gyülekezőhely a kórháznál volt, ők viszont arra vártak, hogy az oroszok szállítsák oda őket.

Szavai szerint az evakuálás során azokat is felvették, akik az országúton várták a konvojt. "Voltak azonban olyan nők, akik nem várták meg az autóbuszokat, hanem elindultak, mert azt hitték, hogy a buszok már elhaladtak mellettük" - fűzte hozzá.

(MTI)