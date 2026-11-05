Összeomlott a dízelalku, jön a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Külső irányítás alá helyezték Oroszországban a JTI dohányipari cég eszközeit
Az orosz elnök ideiglenesen a Promislennije Aktyivi részvénytársaság külső kezelésébe adta át a Japan Tobacco Inc. (JTI) nemzetközi dohányipari konglomerátum oroszországi gyártóüzemekben fennálló részesedését. Az intézkedést Vlagyimir Putyin egy csütörtökön bejelentett rendelete tartalmazza.
Eszerint a Donszkoj Tabak, a Pereszlavl-Tabak, a JTI Jelec, a Kresz Nyeva és a Petro vállalatban lévő JTI-részesedések kerültek külső irányítás alá.
A TASZSZ hírügynökség szerint a JTI, amelynek egyharmada a japán állam tulajdonában van, a világ harmadik legnagyobb dohánytermék-gyártója, 1999 óta működik Oroszországban, ahol a legnagyobb dohánytermékgyártóvá vált.
(MTI)
Meloni: irrelevánssá válhat Európa az ukrajnai béketárgyalásokon
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy Európát az a veszély fenyegeti, hogy bármilyen ukrajnai béketárgyalásokon jelentőségét veszíti, ha nem szünteti meg az egymással versengő diplomáciai kezdeményezéseket, és nem állapodik meg egy olyan egységes képviselőről, aki felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a nevében felszólaljon.
Antonio Costának, az EU Tanács elnökének címzett levelében Meloni azt írta, hogy a különböző tárgyalási formátumok elszaporodása csökkenti Európa hitelességét, és azt a benyomást kelti, hogy „véletlenszerű sorrendben” halad előre
Kijelentette, hogy nem saját maga vagy Olaszország számára keres helyet a tárgyalóasztalnál, de Róma nem fogja elfogadni, hogy az EU megbízása nélkül tárgyaljanak kötelezettségvállalásokról.
Arra szólította fel az EU vezetőit, hogy döntsék el, ki képviselje a blokkot a tárgyalásokon, és milyen megbízatással rendelkezzen az illető.
(Reuters)
Kijevben gond van az ivóvízzel
Kijevben Oroszország csapásai miatt részleges ivóvíz-kimaradások vannak, a probléma javítása elkezdődött.
(UNN)
Baj van Oleskinél
Tetyana Haszanenko, a Herszon megyei - orosz megszállás alatti - Oleski település ukrán katonai közigazgatásának vezetője az Ukrinform hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy a tűzszüneti időszak lejártát követően újabb információk érkeznek az orosz agresszió következtében életüket vesztett emberekről. "Arról tájékoztattak bennünket, hogy egy dróntámadás következtében életét vesztette egy iskola korábbi igazgatója. A közösségben továbbra is szörnyű események történnek" - tette hozzá.
Haszanenko arról is beszámolt, hogy a városvezetés olyan információt kapott, amely szerint az emberek nem jutnak hozzá Oleskiben a humanitárius misszió keretében beszállított ukrán segélyekhez.
"Azok, akiknek sikerült hozzájutniuk a segélyhez, arról számolnak be, hogy csupán minimális mennyiségű élelmiszert kaptak, ami egy hétre sem elegendő. Az ukrán hatóságok sajnos nem tudják ellenőrizni, hogy jelenleg mi történik a településen" - fejtette ki.
Kiemelte, hogy emellett vannak olyan emberek is, akik különböző okokból nem tudtak élni az evakuálás lehetőségével. "Érkeznek hozzánk információk az ott élőktől. Vannak, akik arról számolnak be, hogy még csak nem is tudtak az evakuálásról. Például pincékben tartózkodtak, és nem volt kapcsolatuk a külvilággal. Bár tűzszünet volt érvényben, a közösségben élő emberek olyan lelkiállapotban vannak, hogy nehezen hisznek el bármit is. Nehezen tudják felmérni, mi történik körülöttük. Attól, hogy egy ideig nem lőttek, még nem tudtak arra következtetni, hogy evakuálás zajlik" - mondta a tisztségviselő.
Hozzátette, hogy a településen élő mozgáskorlátozott embereket az evakuálás során nem szállítottak el a gyülekezőpontra. A gyülekezőhely a kórháznál volt, ők viszont arra vártak, hogy az oroszok szállítsák oda őket.
Szavai szerint az evakuálás során azokat is felvették, akik az országúton várták a konvojt. "Voltak azonban olyan nők, akik nem várták meg az autóbuszokat, hanem elindultak, mert azt hitték, hogy a buszok már elhaladtak mellettük" - fűzte hozzá.
(MTI)
Havazni fog Ukrajnában
Leesik várhatóan Ukrajnában az első hó a következő napokban, egyelőre elsősorban a Kárpátok menti régióban várnak havazást, de az éjjeli órákban az egész ország érintett lehet az időjárási jelentségben.
(RBK)
Peszkov a választási vereségről
Donald Trump amerikai elnök a kongresszusi választásokon elért demokrata győzelem után is folytatni fogja külpolitikai irányvonalát - vélekedett Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján.
Közölte, hogy Oroszország érdekeinek biztosítása az Ukrajnával kapcsolatban nem függhet az Egyesült Államokban kialakult helyzettől, ezeket Moszkva minden esetben érvényesíteni fogja.
(MTI)
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