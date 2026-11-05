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Összeomlott a dízelalku, jön a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Összeomlott a dízelalku, jön a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Portfolio
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A demokrata többségú Kongresszus Donald Trump elnök ellenállása mellett is újraindíthatja a fegyverszállítmányokat Ukrajnának. Alakul a Putyin-Trump-Hszi csúcstalálkozó, közben Amerika is tárgyal Ukrajnával és dolgoznak egy újfajta biztonsági rendszer kialakításán. A donyecki fronton a helyzet alig változott érdemben az elmúlt napokban, Harkivben Kupjanszkot, Zaporizzsjában Ternuvatyét szorongatják az oroszok. Az orosz-amerikai dízelalku összeomlott: az orosz szállítmányok nem kötnek ki Amerikában. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.
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Külső irányítás alá helyezték Oroszországban a JTI dohányipari cég eszközeit

Az orosz elnök ideiglenesen a Promislennije Aktyivi részvénytársaság külső kezelésébe adta át a Japan Tobacco Inc. (JTI) nemzetközi dohányipari konglomerátum oroszországi gyártóüzemekben fennálló részesedését. Az intézkedést Vlagyimir Putyin egy csütörtökön bejelentett rendelete tartalmazza.

Eszerint a Donszkoj Tabak, a Pereszlavl-Tabak, a JTI Jelec, a Kresz Nyeva és a Petro vállalatban lévő JTI-részesedések kerültek külső irányítás alá.

A TASZSZ hírügynökség szerint a JTI, amelynek egyharmada a japán állam tulajdonában van, a világ harmadik legnagyobb dohánytermék-gyártója, 1999 óta működik Oroszországban, ahol a legnagyobb dohánytermékgyártóvá vált.

(MTI)

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Meloni: irrelevánssá válhat Európa az ukrajnai béketárgyalásokon

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy Európát az a veszély fenyegeti, hogy bármilyen ukrajnai béketárgyalásokon jelentőségét veszíti, ha nem szünteti meg az egymással versengő diplomáciai kezdeményezéseket, és nem állapodik meg egy olyan egységes képviselőről, aki felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a nevében felszólaljon.

Antonio Costának, az EU Tanács elnökének címzett levelében Meloni azt írta, hogy a különböző tárgyalási formátumok elszaporodása csökkenti Európa hitelességét, és azt a benyomást kelti, hogy „véletlenszerű sorrendben” halad előre

Kijelentette, hogy nem saját maga vagy Olaszország számára keres helyet a tárgyalóasztalnál, de Róma nem fogja elfogadni, hogy az EU megbízása nélkül tárgyaljanak kötelezettségvállalásokról.

Arra szólította fel az EU vezetőit, hogy döntsék el, ki képviselje a blokkot a tárgyalásokon, és milyen megbízatással rendelkezzen az illető.

(Reuters)

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Kijevben gond van az ivóvízzel

Kijevben Oroszország csapásai miatt részleges ivóvíz-kimaradások vannak, a probléma javítása elkezdődött.

(UNN)

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Baj van Oleskinél

Tetyana Haszanenko, a Herszon megyei - orosz megszállás alatti - Oleski település ukrán katonai közigazgatásának vezetője az Ukrinform hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy a tűzszüneti időszak lejártát követően újabb információk érkeznek az orosz agresszió következtében életüket vesztett emberekről. "Arról tájékoztattak bennünket, hogy egy dróntámadás következtében életét vesztette egy iskola korábbi igazgatója. A közösségben továbbra is szörnyű események történnek" - tette hozzá.

Haszanenko arról is beszámolt, hogy a városvezetés olyan információt kapott, amely szerint az emberek nem jutnak hozzá Oleskiben a humanitárius misszió keretében beszállított ukrán segélyekhez.

"Azok, akiknek sikerült hozzájutniuk a segélyhez, arról számolnak be, hogy csupán minimális mennyiségű élelmiszert kaptak, ami egy hétre sem elegendő. Az ukrán hatóságok sajnos nem tudják ellenőrizni, hogy jelenleg mi történik a településen" - fejtette ki.

Kiemelte, hogy emellett vannak olyan emberek is, akik különböző okokból nem tudtak élni az evakuálás lehetőségével. "Érkeznek hozzánk információk az ott élőktől. Vannak, akik arról számolnak be, hogy még csak nem is tudtak az evakuálásról. Például pincékben tartózkodtak, és nem volt kapcsolatuk a külvilággal. Bár tűzszünet volt érvényben, a közösségben élő emberek olyan lelkiállapotban vannak, hogy nehezen hisznek el bármit is. Nehezen tudják felmérni, mi történik körülöttük. Attól, hogy egy ideig nem lőttek, még nem tudtak arra következtetni, hogy evakuálás zajlik" - mondta a tisztségviselő.

Hozzátette, hogy a településen élő mozgáskorlátozott embereket az evakuálás során nem szállítottak el a gyülekezőpontra. A gyülekezőhely a kórháznál volt, ők viszont arra vártak, hogy az oroszok szállítsák oda őket.

Szavai szerint az evakuálás során azokat is felvették, akik az országúton várták a konvojt. "Voltak azonban olyan nők, akik nem várták meg az autóbuszokat, hanem elindultak, mert azt hitték, hogy a buszok már elhaladtak mellettük" - fűzte hozzá.

(MTI)

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Havazni fog Ukrajnában

Leesik várhatóan Ukrajnában az első hó a következő napokban, egyelőre elsősorban a Kárpátok menti régióban várnak havazást, de az éjjeli órákban az egész ország érintett lehet az időjárási jelentségben.

(RBK)

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Peszkov a választási vereségről

Donald Trump amerikai elnök a kongresszusi választásokon elért demokrata győzelem után is folytatni fogja külpolitikai irányvonalát - vélekedett Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján.

Közölte, hogy Oroszország érdekeinek biztosítása az Ukrajnával kapcsolatban nem függhet az Egyesült Államokban kialakult helyzettől, ezeket Moszkva minden esetben érvényesíteni fogja.

(MTI)

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Összeomlott a hatalmas Trump-Putyin alku – Megtörte a csendet a Kreml, elmondták, mi lesz most

Összeomlott a nagy orosz-amerikai dízelüzlet: az üzemanyagot szállító hajók nem kötnek ki Amerikában, az egyik közülük el is indult Brazíliába. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov kommentálta a fejleményt.

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Összeomlott a hatalmas Trump-Putyin alku – Megtörte a csendet a Kreml, elmondták, mi lesz most
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Kiszivárgott: titokban felfegyverzi Iránt a világ egyik legerősebb országa - Rakétaindítókat vásárolt Teherán

Oroszország 90 indítóberendezést adott el Iránnak "Izdelije 305"-ös irányított rakétákhoz - tudta meg az FT.

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Kiszivárgott: titokban felfegyverzi Iránt a világ egyik legerősebb országa - Rakétaindítókat vásárolt Teherán
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Orosz hírszerzéshez köthető hackerek támadhattak mobiltelefonokra

Korábban már javított iOS- és Android-hibákat használtak ki egy mobilos támadási kampányban, amely fertőzött vagy lemásolt weboldalakon keresztül próbált adatokat szerezni a látogatók készülékeiről. Az ügy külön aktualitását adja, hogy nemrég európai hűtőrendszereknél is régi, ismert biztonsági hiányosságokat használtak ki a támadók, a nyomok pedig ott is orosz kötődésű csoportokra utaltak. A kutatók szerint a mostani mobilos művelet az APT29-hez köthető, amelyet széles körben az orosz külső hírszerzéshez kapcsolnak, de az attribúció ebben az esetben sem jelent teljes bizonyosságot.

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Orosz hírszerzéshez köthető hackerek támadhattak mobiltelefonokra
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Összeomlott a Rheinmetall árfolyama, itt az újabb profitfigyelmeztetés

Hatalmas eséssel reagáltak a Rheinmetall részvényei a cég legfrissebb gyorsjelentésére, a német hadiipari vállalat részvényárfolyama ma közel 17 százalékot zuhant. A vállalat augusztus óta már másodszor csökentette éves előrejelzését, fontos katonai megrendelések és lőszerszállítások csúsznak át a következő évre. Pedig a negyedév első ránézésre kifejezetten erős, 32 százalékkal nőtt az árbevétel, az üzemi eredmény pedig 62 százalékkal ugrott meg, a megrendelésállomány pedig történelmi csúcson van. A befektetők viszont egyre inkább attól tartanak, hogy az európai fegyverkezési hullám ellenére a vártnál lassabban válthatók tényleges bevételekre és profitra a gigantikus megrendelések.  A Rheinmetallal a tegnapi Portfolio Invest podcastunkban is foglalkoztunk az árfolyam letörésének veszélyére figyelmeztetve, ami ma be is következett.

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Összeomlott a Rheinmetall árfolyama, itt az újabb profitfigyelmeztetés
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Megtörte a csendet Zelenszkij: elmondta, mit gondol Trump egetrengető választási kudarcáról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köszönetet mondott az amerikai demokratáknak és republikánusoknak az eddigi segítségért. Az államfő a félidős választások után abban bízik, hogy az Egyesült Államok fokozni fogja az Ukrajnának nyújtott pénzügyi és katonai támogatást - tudósított az UNN.

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Megtörte a csendet Zelenszkij: elmondta, mit gondol Trump egetrengető választási kudarcáról
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Egyik pillanatról a másikra összeomlott Trump és Putyin nagy dízelalkuja - Senki nem kér az orosz üzemanyagból

Irányt változtatott háromból két olyan tartályhajó, amely orosz üzemanyagot szállított az Egyesült Államokba, a Trump által kötött orosz-amerikai dízelalku az összeomlás szélére került - számolt be a FT.

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Egyik pillanatról a másikra összeomlott Trump és Putyin nagy dízelalkuja - Senki nem kér az orosz üzemanyagból
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Összeveszett Zelenszkij a világ leggazdagabb emberével: "ez egy nagyon rossz vicc"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta Elon Muskot, amiért az amerikai üzletember korábban együttérzését fejezte ki az ukrajnai háborúban harcoló orosz katonák iránt. Az államfő egy német televíziós műsor előzetesében tette világossá, hogy Kijev számára elfogadhatatlan a milliárdos háborúhoz való hozzáállása - írta a RBK.

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Összeveszett Zelenszkij a világ leggazdagabb emberével:
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Ukrán légvédelmi jelentés

128 orosz drónból 105-öt lőtt le az ukrán légvédelem, emellett az oroszok kilőttek Ukrajnára két H-35-ös rakétát is, amit nem sikerült elfogni.

(RBK)

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Véget ért a főpróba: az űrbe is kiterjesztené a háborúkat Oroszország - Rendkívül veszélyes incidens történt

Támadást gyakorolhatott az az orosz katonai műhold, amely rendkívül közel manőverezett egy nyugati kereskedelmi űreszközhöz az alacsony Föld körüli pályán. A finn ICEYE vállalat által üzemeltetett műhold kormányzati és katonai megrendelőknek, köztük Ukrajnának is szolgáltat radarfelvételeket - írta meg a Reuters.

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Véget ért a főpróba: az űrbe is kiterjesztené a háborúkat Oroszország - Rendkívül veszélyes incidens történt
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Hatalmas fordulat az Egyesült Államokban: megkerülik Trumpot, ismét ömleni fognak a fegyverek Ukrajnába

Újraindulhatnak az Ukrajnának szánt amerikai fegyverszállítmányok, miután januártól az amerikai kongresszus mindkét házában többségbe kerülnek a Kijevet támogató demokrata döntéshozók - írta meg a Reuters.

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Hatalmas fordulat az Egyesült Államokban: megkerülik Trumpot, ismét ömleni fognak a fegyverek Ukrajnába
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Haladnak a tárgyalások: egész Európa jövője megváltozhat - Újfajta biztonsági rendszer készül

Az Egyesült Államok jelenleg Ukrajnával és Oroszországgal közösen azon dolgozik, hogy megteremtsék a tartós béke feltételeit, és egy újrajta biztonsági keretrendszert alakítsanak ki. Jared Kushner amerikai elnöki különmegbízott köszönetet mondott Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek a konstruktív hozzáállásért - jelentette az UNN.

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Haladnak a tárgyalások: egész Európa jövője megváltozhat - Újfajta biztonsági rendszer készül
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Újraindulnak az amerikai fegyverek, alakul a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

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