Összeomlott a nagy orosz-amerikai dízelüzlet: az üzemanyagot szállító hajók nem kötnek ki Amerikában, az egyik közülük el is indult Brazíliába. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov kommentálta a fejleményt.

A sajtófőnököt mai sajtótájékoztatóján kérdezték arról, hogy mennyire igaz az FT pár órája megjelent riportja, amely arról írt, hogy az USA-ba küldött orosz dízelszállítmányok nem kötnek ki, hanem más célállomások felé indulnak.

Peszkov azt mondta, hogy „kereskedelmi megállapodásokat nem hoz nyilvánosságra,” ugyanakkor erős utalást tett arra, hogy az üzlet tényleg bedőlt.

Minden dízelszállítmány megtalálja majd a vevőjét”

– mondta, azt nem tisztázva, hogy ez a vevő az Egyesült Államokban található-e, vagy valamilyen más országra gondolt.

Hozzátette:

a kialakult helyzetnek „nincs semmi köze a választásokhoz.”

Ez egyébként igaz: amerikai lapok már a republikánusok veresége előtt is arról írtak, hogy senki nem meri megvenni az amerikai cégek közül az orosz dízelt, mert attól tartanak, hogy ha változik a politikai széljárás, akár most ősszel, akár a következő elnökválasztáson, szankciókat kaphatnak a nyakukba.

Címlapkép forrása: Public Domain