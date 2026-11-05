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Összeveszett Zelenszkij a világ leggazdagabb emberével:
Globál

Összeveszett Zelenszkij a világ leggazdagabb emberével: "ez egy nagyon rossz vicc"

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta Elon Muskot, amiért az amerikai üzletember korábban együttérzését fejezte ki az ukrajnai háborúban harcoló orosz katonák iránt. Az államfő egy német televíziós műsor előzetesében tette világossá, hogy Kijev számára elfogadhatatlan a milliárdos háborúhoz való hozzáállása - írta a RBK.

Az RBK-Ukrajina hírportál beszámolója szerint Zelenszkij a német ZDF közszolgálati csatorna műsorának nyilatkozott a kérdésről. Az ukrán elnök kijelentette, hogy nem tetszik nekik az a szemléletmód, ahogyan Musk az oroszok emberveszteségeiről beszél.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az oroszok agresszorként idegen területen, és nem a saját földjükön vesztik életüket.

Hozzátette, nem tudja eldönteni, hogy az üzletember komolyan gondolja-e a szavait, vagy csupán viccel. Bár az elnök saját bevallása szerint nagyon jól érti a humort, az efféle tréfákat képtelen elfogadni.

A vita előzménye, hogy Elon Musk október 25-én az X közösségi oldalon együttérzésre szólított fel az orosz sorkatonák iránt. A milliárdos "gyerekeknek" nevezte őket, akik akaratuk ellenére harcolnak, egyúttal kijelentette, hogy a harcokat és a tömeges dróntámadásokat azonnal be kell szüntetni.

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Mindössze néhány nappal Musk bejegyzése után, október 28-án Vlagyimir Putyin orosz elnök arról beszélt, hogy Oroszország szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal az űripar területén, különösen magával Muskkal. Putyin ebben a nyilatkozatában zseniális embernek nevezte az amerikai üzletembert.

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Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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