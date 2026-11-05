Összeveszett Zelenszkij a világ leggazdagabb emberével: "ez egy nagyon rossz vicc"

Az RBK-Ukrajina hírportál beszámolója szerint Zelenszkij a német ZDF közszolgálati csatorna műsorának nyilatkozott a kérdésről. Az ukrán elnök kijelentette, hogy nem tetszik nekik az a szemléletmód, ahogyan Musk az oroszok emberveszteségeiről beszél.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az oroszok agresszorként idegen területen, és nem a saját földjükön vesztik életüket.

Hozzátette, nem tudja eldönteni, hogy az üzletember komolyan gondolja-e a szavait, vagy csupán viccel. Bár az elnök saját bevallása szerint nagyon jól érti a humort, az efféle tréfákat képtelen elfogadni.

A vita előzménye, hogy Elon Musk október 25-én az X közösségi oldalon együttérzésre szólított fel az orosz sorkatonák iránt. A milliárdos "gyerekeknek" nevezte őket, akik akaratuk ellenére harcolnak, egyúttal kijelentette, hogy a harcokat és a tömeges dróntámadásokat azonnal be kell szüntetni.

Mindössze néhány nappal Musk bejegyzése után, október 28-án Vlagyimir Putyin orosz elnök arról beszélt, hogy Oroszország szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal az űripar területén, különösen magával Muskkal. Putyin ebben a nyilatkozatában zseniális embernek nevezte az amerikai üzletembert.

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