Példátlan zavart okozott az Egyesült Államok történelmi küldetése: a GPS-rendszerekre is hatást gyakorolhatott

A simán történelminek nevezhető Artemis-2 küldetés során az Egyesült Államok több mint ötven év után indított emberes küldetést a Holdhoz. A négytagú legénység a misszió során minden korábbinál messzebbre jutott el a Hold-megkerülése során. Az alapvetően a 2028-as holdraszállás egyik próbáját jelentő küldetés során a NASA a saját fejlesztésű Space Launch System (SLS) hordozórakétáját használta, amely

visszatérve a földi légkörbe, minden eddigi rakétaindításnál nagyobb zavart keltett az ionoszférában.

A tajvani Nemzeti Csengkung Egyetem kutatói azoknak a nagy pontosságú, rögzített földi GPS-állomásoknak az adatait elemezték, amelyeket amerikai tudományos intézetek a tektonikai lemezek földrengéseket megelőző, apró mozgásainak mérésére használnak. A szakemberek a műholdas jelek beérkezési idejéből rekonstruálták, hogyan változtatta meg a szabad elektronok koncentrációját az 50 kilométeres magasság felett húzódó, elektromosan töltött légköri rétegben az Artemis-2 küldetést szállító SLS hordozórakéta áthaladása.

A Geophysical Research Letters folyóiratban megjelent kézirat szerzői szerint bolygóközi küldetésnél korábban még sosem figyeltek meg ehhez hasonló, Föld körüli pályán végrehajtott manőverből fakadó légköri hatást.

A mérések alapján a több mint ötven év után először ismét embereket a Hold térségébe juttató Artemis-2

A hatás akár tízszer intenzívebb lehetett, mint amit a SpaceX Starship rakétájának tesztjeinél megfigyeltek, jóllehet utóbbi indítási tolóereje a duplája az SLS-ének.

A földi állomások olyan mértékű elektronsűrűség-változást érzékeltek, amely többméteres helymeghatározási hibának felel meg. A mintegy 20 ezer kilométeres magasságban keringő GPS-műholdak jeleinek át kell haladniuk az ionoszférán, és ha a felső légkörben megváltozik a szabad elektronok sűrűsége, a jel a szokásosnál gyorsabban vagy lassabban ér célba, ami pontatlan mérésekhez vezet. Charles Lin, az egyetem földtudományi professzora és a tanulmány társszerzője szerint már néhány méteres tévedés is elég ahhoz, hogy egy önvezető autó sávot váltson, ami könnyen balesethez vezethet, de a jelenség a drónok navigációjára is komoly hatással lehet.

Míg a heves napviharok napokra megzavarhatják a műholdas jeleket, a rakéták szuperszonikus repülése által keltett lökéshullámok sokkal rövidebb ideig tartó, ám drasztikus hatást váltanak ki, és gyakorlatilag lyukat ütnek az ionoszférába. A kutatók az áprilisi indítás után két ilyen ritkulási zónát is megfigyeltek, amelyek óriási, ötezer kilométeres kondenzcsíkként húzódtak végig az amerikai kontinens felett kelet–nyugati irányban.

Az első lyukat a 65 méter hosszú központi fokozat hagyta maga után, a másodikat pedig a felső fokozat hajtóműveinek későbbi begyújtása okozta. Bár maga a hordozórakéta is hatalmas erővel bír, a közvetlenül az ionoszférában, nagyjából 185 kilométeres magasságban végrehajtott manőverek sokkal látványosabb zavart okoztak. Erre a két, felszállás után több mint egy órával végrehajtott gyújtásra azért volt szükség, hogy az Orion űrhajó kiszabaduljon a Föld gravitációs teréből, és elinduljon a Hold felé.

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