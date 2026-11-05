Sokkoló földrengés, történelmi vereség, kék cunami – 10 ábra, amiről ordít Donald Trump megalázó veresége

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Kedden félidős választásokat tartottak az Egyesült Államokban, amelyen a Republikánus Párt történelmi vízválasztónak tekinthető vereséget szenvedett. Összegyűjtöttük a legfontosabb adatokat és a leglátványosabb ábrákat a szavazás eddig beérkezett eredményeiről.

Demokrata dominancia országosan

A becslések szerint a képviselőházi szavazatarányban idén legalább 13 százalékpontos fölényre tettek szert a Demokrata Párt jelöltjei (56%-43%).

A két párt országos szavazataránya közötti szakadék 1984, azaz Ronald Reagan újraválasztása óta nem nyílt ekkorára az amerikai elnök- vagy félidős választásokon.

Amennyiben csak a félidős választásokon aratott győzelmeket vesszük figyelembe, akkor

egészen 1974-ig, a Watergate-botrányt és Richard Nixon republikánus elnök lemondását követő szavazásig kell visszamennünk, hogy ennél nagyobb tarolásra leljünk.

Nem túlzás tehát azt mondani, hogy ideihez fogható eredmény fél évszázada nem született amerikai félidős választáson.

Ha az adott elnökválasztás utáni országos elmozdulás abszolút mértékét vesszük alapul, akkor szintén jócskán átlag feletti az e heti eredmény. A Barack Obama 2008-as megválasztását követő félidős választás,

a republikánusok 2010-es Tea Party-hulláma óta nem láthattunk ekkora kilengést a kongresszusi szavazatarányban két év leforgása alatt.

A 2010-es kilengés azért volt ekkora, mert azt megelőzően, 2008-ban a demokraták több mint 10 százalékponttal nyerték az országos képviselőházi szavazatot, a republikánusok pedig két évvel rá 7 pontos diadalt arattak. Az idei elmozdulás mértéke azonban a Demokrata Párt elsöprő 2026-os győzelmének tudható be leginkább, hiszen Donald Trump 2024-ben csupán 1,5 százalékpontot vert Kamala Harrisre.

Rekordmennyiségű mandátum

A kongresszusi erőviszonyok egyelőre így alakulnak a részleges eredmények alapján:

A demokraták az NBC előrejelzése szerint 259 képviselőházi helyre számíthatnak az összes voks megszámlálása után, míg a republikánusok csupán 176-ra.

több mint három évtizede, 1992 óta nem volt egyik pártnak sem ilyen kényelmes többsége a Kongresszus alsóházában.

Szenátusi bravúr

Alaszkában és Mississippiben még nem hirdettek szenátusi eredményt, ugyanis rendkívül szoros a verseny. Elemzők szerint azonban inkább a demokraták felé hajlik mindkét állam.

A demokraták ugyanakkor Alaszka és mississippi nélkül is átfordítottak hét republikánus mandátumot.

Ezek között volt Ohio, Iowa, Texas, Kansas és Dél-Karolina, amelyeket 2024-ben mind egy szálig több mint 10 százalékpontos különbséggel nyerte Trump, Dél-Karolinát például 18-cal. Az elmúlt egy évszázadban egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy az ellenzékben lévő párt több mint négy olyan államban tudjon fordítani, amelyet az inkumbens elnök a legutóbbi választáson még ennyire magabiztosan nyert.

Noha az országos elmozdulás csupán 15 százalékpontra rúg a kongresszusi szavazatban, számos demokrata szenátorjelölt ennél jóval impozánsabb diadalt könyvelhetett el.

James Talarico (címlapképünkön) emberfeletti teljesítménye révén Texasban 26 százalékponttal szépített a Demokrata Párt a 2024-es elnökválasztási eredményén. Talarico valóságos KO-val, 13 pontos fölénnyel győzött Ken Paxton republikánus államügyésszel szemben.

(címlapképünkön) emberfeletti teljesítménye révén Texasban 26 százalékponttal szépített a Demokrata Párt a 2024-es elnökválasztási eredményén. Talarico valóságos KO-val, 13 pontos fölénnyel győzött republikánus államügyésszel szemben. Roy Cooper volt kormányzó jelöltségének hála Észak-Karolina 23 pontot mozdult el balra,

volt kormányzó jelöltségének hála Észak-Karolina 23 pontot mozdult el balra, Mississippiben a demokrata párti fekete szavazók mozgósítása lehetett a perdöntő a jelenleg alig pár száz vokssal vezető Scott Colom számára, miután a legfelsőbb bíróság idén tovább gyengítette a választójogi törvényt. A korábban törvényi védelmet élvező, fekete többségű képviselőházi körzetek egymás utáni megszüntetése vészcsengőként szólíthatta az urnákhoz az amerikai Délen élő feketéket.

számára, miután a legfelsőbb bíróság idén tovább gyengítette a választójogi törvényt. A korábban törvényi védelmet élvező, fekete többségű képviselőházi körzetek egymás utáni megszüntetése vészcsengőként szólíthatta az urnákhoz az amerikai Délen élő feketéket. Két másik republikánus fellegvárban, Kansasban és Dél-Karolinában ugyancsak 20 százalékpont körülire taksálható az elmozdulás a demokraták felé, ahogy a billegő államnak számító Georgiában is, ahol Jon Ossoff óriási magabiztossággal nyert újraválasztást.

Dél-Karolina 1998-ban, Texas 1988-ban, míg Kansas közel egy évszázada, 1932-ben választott utoljára demokrata szenátort.

Trumpnak hátat fordító szavazók

A New York Times adatai alapján 2026-ban nermcsak az egész Egyesült Államok, hanem

rengeteg olyan választói csoport mozdult el a demokraták irányába, melyek körében két éve látványosan előretört Donald Trump.

A fiatalok és a latinók tömegesen hagyták ott a republikánus elnököt, de a párt szavazataránya az országos átlagnál jobban visszaesett a diploma nélküli színesbőrűek, a férfiak és az ázsiaiak körében is. Ezek mind egymásban átfedésben lévő demográfiai csoportok természetesen.

Ha össze kellene állítani a tipikus szavazót, aki legjobban kiábrándult Trumpból, az bizonyára egy 25 éves munkásosztálybeli latino férfi lenne

az előzetes adatok alapján.

A latinók pálfordulása kulcsfontosságú volt Texas "kékké" varázsolásában. Az amerikai-mexikói határ mentén, a Rio Grande folyó völgyében fekvő Hidalgo megye például szédítő, 47 százalékpontos kilengést produkált a demokraták felé 2024-hez képest. Azt egyelőre nem tudni, hogy a változások mennyiben tudhatók be a választáson résztvevők cserélődésének, vagy a meggyőzésnek – azaz hogy a korábbi Trump-szimpatizánsok egyszerűen otthon maradtak, vagy esetleg tömegesen átszavaztak-e a demokratákra a megélhetési helyzet és az idegenrendészet (ICE) túlkapásai miatt. A végeredményben bizonyára mindkettő szerepet játszott.

Terjed a demokrata uralom

A választás előtt 24 államban a demokraták, 26-ban pedig a republikánusok adták a kormányzót.

2027-től azonban már 50 államból 30-nak demokrata párti vezetője lesz.

A Demokrata Párt átfordította ugyanis

Georgia ( Keisha Lance Bottoms ),

), Ohio ( Amy Acton ),

), Iowa ( Rob Sand ),

), Texas ( Gina Hinojosa ),

), Nevada ( Aaron Ford ),

), és várhatóan Alaszka (Jonathan Kreiss-Tomkins) kormányzói posztját is.

Mindez azt jelenti, hogy

az amerikai lakosok elsöprő többsége, bő háromnegyede demokrata vezetésű államban fog élni.

Mi lesz Trumppal?

Nate Silver adatguru a legutóbbi elemzésében érdekes párhuzamot vont:

Donald Trump népszerűtlenségi mutatója kísérteties hasonlóságot mutat George W. Bush görbéjével a második ciklusaik alatt.

Mindkettejük béna kacsává vált a 2006-os, illetve a 2026-os féidős választáson partot ért demokrata hullámot követően. Míg egyikük Irakban, addig a másik Iránban gabalyodott bele egy odahaza rendkívül népszerűtlen közel-keleti háborúba.

Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images