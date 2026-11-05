Új időszámítás Amerikában: lőttek Trump egyeduralmának – Elszámoltatási hullám készül, megbuktathatják Trumpot?

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Bizonyára a demokraták legvadább álmait is túlszárnyalta, mekkorát taroltak a keddi félidős választáson. Az országos szavazatarányban öt évtizede, a Richard Nixon bukását hozó Watergate-botrány óta nem látott előnyre tettek szert, miközben a képviselőházban olyan széles, 258-177 arányú többséget jeleznek nekik előre, amire utoljára a '90-es években akadt példa. Sokan azt hitték, a végletesen megosztott amerikai politikában már nincsenek ilyen földcsuszamlások. A demokraták bravúros módon mégis elhódítottak hét szenátusi mandátumot a republikánusoktól, csupa olyan államban, amelyek mindeddig konzervatív fellegvárak voltak. Az sem kizárt, hogy a még nem eldőlt Alaszkával és Mississippivel együtt végül kilenc fordítás legyen belőle. Ez azt jelentené, hogy az eddigi 47-53 helyett 56 demokrata és mindössze 44 republikánus szenátor ülhet a Kongresszus felsőházában 2027 elejétől, ami hosszú évekig rányomhatja a bélyegét az Egyesült Államok politikai térképére. Emberemlékezet óta példátlan politikai földrengés ez, egyben annak az egyöntetű elutasítása, amit Donald Trump a második ciklusában eddig művelt.



De mire használhatják a demokraták ezt a történelmi felhatalmazást? Konstruktív együttműködésre vagy állandó csetepatékra a demokrata Kongresszus és a republikánus Fehér Ház között? Készülhetünk a harmadik impeachment Trump ellen?

Megszólaltak a főszereplők

Az amerikai félidős választások hagyományosan a hatalmon lévő párt megbüntetéséről szólnak, az amerikai választók pedig idén komolyabban hódoltak ennek a szokásnak, mint az elmúlt évtizedekben bármikor. Donald Trump amerikai elnök a rendkívül lesújtó választási eredményt azzal igyekezett hárítani, hogy hangsúlyozta:

ő maga nem szerepelt a szavazólapon, és ha így lett volna, bizonyára elsöprő diadalt aratnak a republikánusok.

A kampány során ugyanakkor egyfolytában azt ismételte, hogy úgy szavazzanak a hívei, mintha az ő újraválasztásáról döntenének. Nos, ez lett belőle. Trump 2024-es támogatóinak egy része úgy voksolt, hogy inkább otthon maradt, másik része pedig leikszelt a demokratákra.

A Wall Street Journalnek és más médiumoknak Trump elismerte, hogy az iráni háború is hozzájárult a republikánusok olyan mélyvörös államokra is kiterjedő súlyos vereségéhez, mint Dél-Karolina, Kansas, Texas, Iowa és Ohio. Az amerikai elnök ugyanakkor elmondása szerint nem bánta meg Irán Izraellel közös megtámadását idén februárban, érzése szerint "megérte", helyesen cselekedett, hisz "muszáj volt megtenni", és ma is ugyanígy döntene. Azon kívül, hogy az ő neve nem volt a szavazólapon, a gyenge szereplésért inkább az üzemanyagárak emelkedését tette felelőssé, valamint egyes jelöltek gyengeségét hibáztatta. Utóbbi azért is érdekes, mert a párt texasi és dél-karolinai szenátusi előválasztásain Ken Paxton és Darline Graham Trump közbenjárásának hála nyert, és mindketten csúfosan leszerepeltek.

J. D. Vance alelnök és Ron DeSantis leköszönő kormányzó ennél egy fokkal (ön)kritikusabban nyilatkozott a Trump-kormányzat felelősségéről a buktában, főként a megélhetési aggályok lesöprése miatt az asztalról. Kezdődik tehát az egymásra, és leginkább a Trumpra mutogatás.

Arról, hogy miként fogja kezelni a kongresszusi demokratákat, a republikánus elnök egymásnak ellentmondó üzeneteket küldött.

Együtt fogunk működni a demokratákkal, és örömmel dolgozunk majd velük. Valószínűleg sikerül majd valahogy megegyeznünk

- nyilatkozta Trump egyfelől. Másrészt viszont azt is hangsúlyozta, hogy

"Mr. Vétóként" igenis hajlandó lesz élni az elnöki vétójogával,

amit a törvényhozók csak kétpárti, kétharmados többséggel tudnának felülírni a Kongresszus mindkét házában.

Harcos hozzáállást vetített előre John Thune, a szenátusi republikánus vezetője is, aki elmondta: "a szenátusi republikánusok nem fogják tétlenül nézni, ahogy a Demokrata Párt szélsőbaloldali, szocialista szárnya megpróbálja visszavonni mindazt, amit eddig elértünk".

Szerencsére még mindig ott van nekünk Trump elnök a Fehér Házban, és vele együttműködve meg fogjuk állítani a demokrata szélsőségesség legrosszabb megnyilvánulásait

- nyilatkozta a dél-dakotai szenátor.

A demokrata Chuck Schumert, aki előreláthatólag Thune-t váltja a többségi frakcióvezető posztján, látszólag nem törte meg a republikánusok ellenállásról szóló ígérete. Mint kijelentette,

az elnökkel vagy az elnök nélkül is teljesíteni fogjuk az amerikai nép iránti kötelezettségeinket.

Schumer szerint a republikánusok az elnök mögé való felsorakozással "követték Trumpot a szakadékba", míg a Demokrata Párt meghallgatta a választókat, és erős jelölteket indított. Hozzátette: olyan államokban is sikerült nyerniük, amelyekben Trump a 2024-es elnökválasztáson több mint 10 százalékpontos fölénnyel győzött.

Hakeem Jeffries, aki várhatóan a demokraták következő, és az Egyesült Államok első fekete házelnöke lesz, úgy vélekedett, hogy

hatalmas frakciója képes lesz egyszerre két dolgot is csinálni.

A kétpárti támogatással, Trump visszatáncolása ellenére elfogadott lakhatási törvénycsomagra utalva kijelentette, hogy

ebben a Kongresszusban bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk egyrészt minden lehetséges alkalommal és helyen határozottan szembeszállni a kormányzattal és annak szélsőségességével, másrészt pedig egyidejűleg az amerikai nép legjobb érdekeit szem előtt tartva eredményeket elérni.

Jeffries szavaiból könnyedén leszűrhető, hogy mi lehet a demokrata párti Kongresszus két fő prioritása.

Chuck Schumer és Hakeem Jeffries, a demokraták szenátusi és képviselőházi vezetője 2026. májusában Washingtonban. Fotó: Win McNamee/Getty Images

A jelszó az elszámoltatás

A képviselőházban várhatóan két demokrata politikus, a felügyeleti bizottság élére készülő Robert Garcia és az igazságügyi bizottság elnöki posztjára esélyes Jamie Raskin lesz majd a Trump-kormányzat elleni vizsgálatok arca. Garcia rövid, de annál sokatmondóbb közleményt tett közzé a választási eredmények érkezése közben:

készítsék az ügyvédeket.

Official statement from incoming chairman of the U.S. House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform @RepRobertGarcia: https://t.co/A4MDkPTjzq — Oversight Dems (@OversightDems) November 4, 2026

Garcia öt fő területen vizsgálná Trump és a republikánus kormányzat korrupciógyanús ügyeit.

A legfontosabb prioritás szerinte a Trump család vélt korrupciós ügyeinek feltárása,

különös figyelemmel arra, hogy a Forbes becslése szerint az elnök vagyona több mint 4 milliárd dollárral nőtt a 2024-es kampány óta. A felügyeleti bizottság vizsgálni tervezi még a Trump család kriptovaluta-üzleteit, Trump vejének és diplomáciai küldöttjének, Jared Kushnernek az albániai luxusberuházását, valamint Don Jr. Bahamákon tartott esküvői partiját, amelyet eredetileg egy Vlagyimir Putyinhoz közel álló orosz oligarcha társfinanszírozott.

Emellett várhatóan napirendre kerülnek az idegenrendészeti hatóság (ICE) és a Belbiztonsági Minisztérium által elkövetett állítólagos visszaélések, az elhunyt pedofil milliárdos, Jeffrey Epstein bűncselekményei és az úgynevezett Epstein-aktákban szereplő nevek. Terítéken lesz továbbá "a vállalati korrupció", valamint a Robert F. Kennedy Jr. által vezetett egészségügyi tárca működése. De valószínűleg hallani fogunk még az Elon Musk-féle, tavaly pár hónap után befuccsolt DOGE átvilágításáról, vagy Don Jr. korábbi jegyese, Kimberly Guilfoyle lemondott athéni nagykövet üzelmeiről is.

Az igazságügyi bizottságban Jamie Raskin a demokrata kollégáival

Trump tehetős bűnözőknek és politikai szövetségeseknek adott elnöki kegyelmeit,

illetve a külföldi kormányok kriptovalutákon keresztüli befolyásszerzését venné górcső alá.

Ugyancsak vizsgálnák, hogy Trump pénzért cserébe korai hozzáférést tervez biztosítani a befektetőknek az elnök piacbefolyásoló Truth Social-bejegyzéseihez.

A testület emellett áttekintené a politikai nyomásgyakorlást a trösztellenes eljárásokban és a médiapiaci fúziókban – így a Trump-szövetséges David Ellison által vezetett Paramount Skydance és a Warner Bros. Discovery jelenleg függőben lévő egyesülését –, valamint a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) műsorszórási engedélyekkel kapcsolatos gyakorlatát.

A demokraták által kontrollált szenátus, amely az amerikai alkotmány értelmében a kormányzati és bírósági kinevezések szentesítője, mindemellett várhatóan nagy hangsúlyt fog fektetni

Trump ellentmondásos jelöléseinek elgáncsolására, legyen szó miniszterekről, hatósági tisztségviselőkről vagy bírókról.

Trump a republikánus szenátus segítségével 56 új bírót nevezett ki élethosszig tartó megbízatásra tavalyi visszatérése óta, első ciklusa alatt pedig 234 kinevezéssel formálta át az amerikai igazságszolgáltatási rendszert a Reuters szerint. Miközben a republikánusok igyekeznek még a lehető legtöbb bírót átnyomni a hatalom 2027 januári átadása előtt, a demokraták valószínűleg komoly ellenállást fognak tanúsítani Trump jelöltjeivel szemben.

Az sem lenne ördögtől való, ha hónapokig, de akár évekig elhúzódna a konzervatív többségű Legfelsőbb Bíróság esetlegesen megüresedő helyeinek betöltése, amiért a republikánus Fehér Ház nem jut egyezségre a szenátusi demokratákkal. A republikánusok Mitch McConnell vezetésével közel 10 hónapon át blokkolták Barack Obama főbírói jelöltjét 2016-ban, egészen mindaddig, amíg Trump hivatalba nem lépett, így

erre a precedensre hivatkozva a demokraták is megtagadhatják Trump kiszemeltjének a jóváhagyását 2028-as választás előtt.

A kilenc közül négy csúcsbírósági tag már túl van a 70. életévén, köztük az elnök, John Roberts.

Megfizethetőség, megélhetés

Az elszámoltatás és az ellensúlyozás mellett a demokraták a félidős választás legfőbb kampánytémájára, a megélhetési válság enyhítésére terveznek fókuszálni.

Az egyik fő prioritás valószínűleg az egészségügy lesz.

Ez magában foglalhatja az "egyetlen nagy, gyönyörű törvényjavaslatban" (OBBB) által végrehajtott Medicaid-megszorítások visszacsinálását, és az Obamacare néven ismert Affordable Care Act adókedvezményeinek meghosszabbítását. A Medicaid az alacsony jövedelműeknek és a rászorulóknak nyújt államilag támogatott egészségbiztosítást, Trump republikánusai azonban közel ezer milliárd dollárral megvágták a büdzséjét, ami következtében becslések szerint 7-10 millió ember veszítheti el az egészségügyi fedezetét. Emellett az Obamacare néven ismert Affordable Care Act adókedvezményeit is meghosszabbíthatja a Kongresszus.

A Washington Post szerint viszont arról is pusmognak demokrata berkekben, hogy a korábbi helyzet visszaállításán túlhaladva valamilyen módon kiterjesszék az állami egészségbiztosítási rendszert. Bár eléggé kényelmes többség áll Jeffries rendelkezésére, így megteheti, hogy elengedi pár renitens kezét, az egészségügyi reform komoly belvitákat generálhat a centrista demokraták és a Medicare for Allt, azaz az állam által mindenkinek garantált egészségbiztosítást támogató progresszív szárny között.

talán a belharc rövidre zárása is szerepet játszott abban, hogy Jeffries már júniusban öt – progresszív és mérsékelt képviselők által közösen vezetett – munkacsoportot hozott létre.

Ezek az egészségügyre, a lakhatásra, a benzinre és a közművekre, a gondozásra, valamint az élelmiszerekre és egyéb termékekre összpontosítanak. Az egészségügyi munkacsoportot a balszárny zászlóvivője, Alexandria Ocasio-Cortez, valamint a mérsékelt alabamai képviselő, Terri Sewell vezetik.

AOC nemrég úgy nyilatkozott, hogy a korrupciós vizsgálatokat nem érdemes a Trump-kormányzatra korlátozni, és azokat össze kell kapcsolni az átlagszavazó gazdasági aggályaival.

Szerintem az is nagyon hatásos terület, ha vizsgálatokat indítunk az olyan nagyvállalatok ellen, amelyek az áremelkedésen nyerészkedve kizsákmányolják a dolgozó embereket

- vélekedett a New York-i politikus, akire sokan potenciális elnökjelölt-aspiránsként tekintenek 2028 előtt. Itt felmerülhet annak a kivizsgálása is, hogy a tojás árának pár évvel ezelőtti drasztikus emelkedését valójában egy "tojáskartellnek" is köszönhették az amerikaiak.

A megélhetéshez és munkahelyekhez kapcsolódóan sokat hallhattunk a kampányban a mesterséges intelligenciáról és az adatközpont-beruházások korlátozásáról is, különösen utóbbiak hatalmas energiaigényéről és az emiatt néhány helyen megdrágult rezsiszámlákról. Az AI és az energetika metszetén szintén lehet számítani kongresszusi intézkedésekre, hiszen a demokraták Trumpnál jóval szkeptikusabban állnak a technológiához és a nagy AI-cégekhez.

Bárhogy is, az éves költségvetés elfogadásához muszáj lesz együttműködnie a Fehér Háznak a Kongresszussal,

különben megint jöhetnek a rekordhosszú kormányzati leállások,

amelyekből az elmúlt években már sportot űztek Washington D.C-ben. A költségvetési vitákban pedig ismét tárgyalási alappá válhatnak az olyan kormányzati intézkedések, mint az ICE bevándorlási razziái.

Nehéz lesz kordában tartani Trumpot

A demokraták azzal is csökkentenék a megélhetési költségeket, hogy visszavágják Trump védővámjait, és véget vetnek a Jeffries szerint "költéges, saját elhatározásból indított közel-keleti háborúnak".

Ami a vámokat illeti, a demokraták megpróbálhatják keresztülvinni a vámok eltörlését, vagy úgy módosíthatják a releváns törvényeket, hogy megszűnjön Trump vámjainak a jogalapja.

Trump azonban ezt is megvétózhatja,

bár annak a tudatában, hogy akkor még jobban ráég például a kanadai vámháború és annak árfelhajtó hatása a határ két oldalán. Kétpárti egyezség híján valószínűleg maradnak tehát a kongresszusi nyomásgyakorlás egyéb eszközei demokrata részről.

Mivel a mindenkori amerikai elnök a hadsereg főparancsnoka, külpolitikai hatáskörének határai pedig évtizedek óta csak kifelé tolódik, az iráni háború végleges lezárását nehezen kényszerítheti ki a törvényhozás. Annak ellenére, hogy a támadások kongresszusi felhatalmazás nélkül indultak, és a hadüzenet jogát az alkotmány értelmében hivatalosan a Kongresszus birtokolja. Ugyan a törvényhozás elfogadhat egy háborús határozatot, amelyben a csapatok kivonására szólítja fel az elnököt, ha Trump kész tovább feszíteni a húrt, akkor vétót emelhet, bármennyire is népszerűtlen a konfliktus odahaza.

A demokraták ugyanakkor a pentagon költségvetési forrásainak visszatartásával, vizsgálóbizottságok felállításával és a kinevezések hátráltatásával próbálhatják majd fékezni Trumpot.

Nem jó előjel a demokraták számára, hogy az elnökök a második ciklusaik során általában csak még jobban felbátorodnak a külpolitika terén, részint a történelemkönyvekben való helyük bebetonozása végett.

A demokrata ellenőrzésű Kongresszus Ukrajna és Izrael kapcsán is fordulatot hozhat. Miután Trump erősen hátat fordított Kijevnek, és a közelmúltban feloldotta az orosz gázolaj elleni szankciókat, a törvényhozás újabb segélycsomagokat szavazhat meg Ukrajnának, és törvényileg blokkolhatja az orosz energiahordozók visszatérését a világpiacra – kétpárti összefogással pedig akár az elnöki vétót is felülírhatják. Trump közvetlenül a félidős választási eredmények ismertetése előtt bejelentette, hogy megegyezett Benjamin Netanjahu izraeli kormányfővel: még idén beszüntetik az Izraelnek nyújtott segély folyósítását, ami évente 4 milliárd dollárt tesz ki. A gázai háborúban a palesztin civilek ellen elkövetett súlyos atrocitások miatt számos demokrata viszont az összes fegyverszállítás leállítását követeli.

A demokrata többség a latin-amerikai beavatkozások miatt ugyancsak szót kérhet. Meghallgatások és vizsgálatok indulhatnak a "Donroe-doktrínát" követő Trump-kormányzat olyan lépései miatt, mint Nicolás Maduro elrablása és Delcy Rodríguez hatalomba segítése Venezuelában, a rengeteg halálos áldozattal járó, több mint egy éve tartó csapások az állítólagos drogcsempészhajók ellen, a Kubát sújtó szankciók, valamint a hondurasi, az argentin, a kolumbiai és a brazil választások feltételezett amerikai befolyásolása.

Három a magyar igazság: megbuktathatják Trumpot?

A demokraták szavazói bázisának jó része és a Kongresszus egyes tagjai azonban az eddig említetteknél is tovább mennének a Trump-adminisztráció elszámoltatásában.

Meg fognak próbálni buktatni. De azt sem tudják, miért

- mondta Trump nemrég egy dél-karolinai kampányeseményen.

Az elnök az impeachment névre hallgató alkotmányos felelősségre vonási eljárásra utalt. E szerint a képviselőház egyszerű többségi szavazással vádat emelhet szövetségi köztisztviselők, köztük az elnök ellen súlyos bűncselekmények elkövetéséért. Ezután a szenátus kvázi esküdtszékként működve bűnösnek vagy ártatlannak mondhatja ki, és ezáltal automatikusan eltávolíthatja hivatalából. Trump ellen 2019-ben és 2021-ben is vádat emelt a demokrata többségű képviselőház, de a szenátus mindkétszer felmentette, mivel nem volt meg az elítéléséhez szükséges kétharmados többség.

Hakeem Jeffries szeptemberben még nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy alkotmányos vádeljárást indítsanak Donald Trump ellen,

mondván, pártja minden eshetőségre nyitott. Tegnap azonban már úgy fogalmazott az MSNOW adásában, hogy

az amerikai nép nem azt akarja, hogy bosszút álljunk. Azt akarják, hogy intézkedjünk a nevükben, mert túl drága a megélhetés.

Később egy sajtótájékoztatón kijelentette,

a képviselőház demokrata frakciójának egyetlen tagja sem beszélt velem az impeachmentről. Könyörtelenül a megfizethetőségre és az elszámoltathatóságra összpontosítunk.

Hiába tehát az elsöprő demokrata győzelem a félidős választáson, a demokraták minden áron igyekeznek elkerülni annak a látszatát, hogy ahelyett, hogy a választók aggályaira fókuszálnának, saját kicsinyes vendettájukkal vannak elfoglalva. Egy újabb impeachment – bármennyire is valószínűtlen, hogy sikerrel járjon – bizonyára jól mutatna és erkölcsileg helyesnek tűnne a demokrata tábor szemszögéből. Viszont azáltal, hogy rengeteg demokrata jelölt olyan államokban és körzetekben nyert, amelyek eddig republikánus terepnek számítottak, ráadásul többnyire olyan fiatalok, latinók és munkásosztálybeli fehérek voksaival győztek, akiket elsősorban a megélhetés motivált,

egy légből kapott impeachmenttel valóban azt kockáztatnák, hogy már azelőtt elveszítik ezeknek a most feléjük billenő ingaszavazóknak a bizalmát, hogy azt megszerezték volna.

A demokrata frakcióvezetés a kongresszusi vizsgálódással igyekszik egyszerre kielégíteni a demokrata bázis igényét az igazságtételre és fellépni a korrupció ellen, ami szélesebb körű népszerűségnek örvend. Ha ehhez hozzávesszük a megélhetési aggályok kezelését, még nehezebbé válik a kötéltánc. És még az is előfordulhat, hogy akad majd olyan demokrata, aki mégis impeachmentet kiált – opcionálisan nem Trump, hanem valamelyik minisztere, például Pete Hegseth védelmi vagy Robert F. Kennedy egészségügyi tárcavezető ellen.

Az már egy másik kérdés, hogy valóban azt diktálná-e a Demokrata Párt politikai érdeke, hogy Trump elméleti eltávolítása esetén J. D. Vance-t emelje az elnöki pozícióba a 2028-as elnökválasztás előtt, akit ezáltal nem csak Trump teljesítménye alapján ítélhetnének meg a választók.

Az exit poll alapján az amerikaiak túlnyomó része úgy nyilatkozott, hogy a megélhetés és a korrupció befolyásolta a félidős választáson leadott szavazatát, tízből heten pedig azt szerették volna, hogy a Kongresszus erősebben lépjen fel Trumppal szemben, jobban ellássa a fékek és ellensúlyok rendszerében betöltött szerepét. Hakeem Jeffries kétségkívül ezt ígéri.

A ház egy különálló és a többivel egyenlő hatalmi ág. Mi tudjuk, hogy nem Donald Trumpnak dolgozunk, sem J. D. Vance-nek, sem a legfelsőbb bíróságnak. Az amerikai embereknek dolgozunk. Vége azoknak az időknek, amikor a képviselőház a Trump-kormányzat leányvállalataként működött

- szögezte le a házelnöki szék várományosa.

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