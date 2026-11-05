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Újraindulnak az amerikai fegyverek, alakul a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Újraindulnak az amerikai fegyverek, alakul a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Portfolio
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A demokrata többségú Kongresszus Donald Trump elnök ellenállása mellett is újraindíthatja a fegyverszállítmányokat Ukrajnának. Alakul a Putyin-Trump-Hszi csúcstalálkozó, közben Amerika is tárgyal Ukrajnával és dolgoznak egy újfajta biztonsági rendszer kialakításán. A donyecki fronton a helyzet alig változott érdemben az elmúlt napokban, Harkivben Kupjanszkot, Zaporizzsjában Ternuvatyét szorongatják az oroszok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.
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Véget ért a főpróba: az űrbe is kiterjesztené a háborúkat Oroszország - Rendkívül veszélyes incidens történt

Támadást gyakorolhatott az az orosz katonai műhold, amely rendkívül közel manőverezett egy nyugati kereskedelmi űreszközhöz az alacsony Föld körüli pályán. A finn ICEYE vállalat által üzemeltetett műhold kormányzati és katonai megrendelőknek, köztük Ukrajnának is szolgáltat radarfelvételeket - írta meg a Reuters.

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Véget ért a főpróba: az űrbe is kiterjesztené a háborúkat Oroszország - Rendkívül veszélyes incidens történt
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Hatalmas fordulat az Egyesült Államokban: megkerülik Trumpot, ismét ömleni fognak a fegyverek Ukrajnába

Újraindulhatnak az Ukrajnának szánt amerikai fegyverszállítmányok, miután januártól az amerikai kongresszus mindkét házában többségbe kerülnek a Kijevet támogató demokrata döntéshozók - írta meg a Reuters.

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Hatalmas fordulat az Egyesült Államokban: megkerülik Trumpot, ismét ömleni fognak a fegyverek Ukrajnába
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Haladnak a tárgyalások: egész Európa jövője megváltozhat - Újfajta biztonsági rendszer készül

Az Egyesült Államok jelenleg Ukrajnával és Oroszországgal közösen azon dolgozik, hogy megteremtsék a tartós béke feltételeit, és egy újrajta biztonsági keretrendszert alakítsanak ki. Jared Kushner amerikai elnöki különmegbízott köszönetet mondott Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek a konstruktív hozzáállásért - jelentette az UNN.

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Haladnak a tárgyalások: egész Európa jövője megváltozhat - Újfajta biztonsági rendszer készül
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Újraindulnak az amerikai fegyverek, alakul a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

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Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

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