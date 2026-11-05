Váratlan fordulat a háború ügyében: Melania Trump személyesen avatkozott be, Oroszország és Ukrajna is köszönetet mondott

Orosz és ukrán tisztviselőket fogadott csütörtökön a Fehér Házban Melania Trump amerikai first lady, aki a jövő heti, Abu-Dzabiban esedékes béketárgyalások előtt a háború helyett az emberség választására szólította fel a feleket. A ritka személyes találkozó apropóját az a hatnapos tűzszünet adta, amelyet a first lady közvetítésével sikerült tető alá hozni az orosz ellenőrzés alatt álló Oleski városában.

A vasárnap lejárt ideiglenes fegyvernyugvás kapcsán Melania Trump elmondta, hogy a tervezés minden szakaszában személyesen vett részt, a légi felvételek elemzésétől kezdve egészen az úthálózat és a kórházi ellátás hozzáférhetőségének felméréséig. Beszédében hangsúlyozta, hogy

az Oleskiben tanúsított bátorságra alapozva kell megtalálni a közös nevezőt az ártatlan emberek szenvedésének enyhítése érdekében.

Férje, Donald Trump elnök nem vett részt az eseményen, de korábban már méltatta felesége diplomáciai szerepvállalását, megjegyezve, hogy a first lady még a hivatásos szakembereknél is jobb munkát végez.

A washingtoni rendezvényen orosz részről Vlagyimir Putyin elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev, míg ukrán oldalról David Arahamija parlamenti képviselő és Dmitro Lubinec emberi jogi biztos vett részt. Mindkét delegáció köszönetet mondott a first ladynek. Az ukránok állami kitüntetést adtak át neki a lakosság mentéséért és az ukrán gyermekek hazajuttatásáért, Dmitrijev pedig egy oleski kislány rajzával ajándékozta meg, hozzátéve, hogy a gyermek a családjával az oroszországi életet választotta.

Melania Trump válaszul Vlagyimir Putyinnak és Volodimir Zelenszkijnek címzett leveleket adott át a küldöttségeknek.

A Trump-adminisztráció jelenleg nagy erőkkel dolgozik a 2022 elején kirobbant háború lezárásán. Ennek következő lépéseként november 10-én és 11-én háromoldalú, amerikai–ukrán–orosz találkozót tartanak Abu-Dzabiban. Emellett a Kreml tájékoztatása szerint már zajlanak az előkészületek egy Putyin, Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök közötti csúcstalálkozóra is, amelyre a november 18–19-i sencseni Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) fórumán kerülhet sor.

A csütörtöki esemény volt az első személyes kapcsolatfelvétel az amerikai és orosz tisztviselők között a keddi félidős választások óta, amelyeken a demokraták elhódították a kongresszusi többséget a republikánusoktól. A januárban felálló új, demokrata többségű törvényhozás várhatóan növelni kívánja majd Ukrajna támogatását, és vizsgálat alá vonhatja Trump azon döntéseit, amelyekkel enyhített egyes, Moszkvával szembeni szankciókon, illetve gázolaj-megállapodást kötött Oroszországgal.

A moszkvai vezetés a republikánusok választási veresége ellenére is abban bízik, hogy az amerikai elnök folytatja béketeremtő erőfeszítéseit. A most Washingtonban tárgyaló Dmitrijev már 2025-ben is járt a Fehér Házban, amikor Steve Witkoff elnöki különmegbízottal egyeztetett. Az orosz diplomata korábban az Oroszországban fogva tartott amerikaiak szabadon bocsátásában és a szétszakított ukrán családok egyesítésében is szerepet vállalt.

Forrás: Reuters

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