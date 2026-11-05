5°C ködös
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 29
251 155
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: lemondhat Donald Trump egyik legközelebbi bizalmasa
Globál

Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: lemondhat Donald Trump egyik legközelebbi bizalmasa

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Trump-kormányzatból való távozását fontolgatja Marco Rubio külügyminiszter a republikánusok e heti, súlyos félidős választási veresége után. Bár a Fehér Ház és a külügyminisztérium határozottan cáfolta a lemondásáról szóló híreszteléseket, belső források szerint a politikus már egyeztetett a lehetőségeiről a tanácsadóival és az elnöki hivatal tisztviselőivel - írta meg a Bloomberg.

A névtelenséget kérő informátorok szerint a külügyminiszteri és nemzetbiztonsági tanácsadói posztot is betöltő politikus

még nem hozott végső döntést, és a lehetséges távozásának sincs konkrét menetrendje.

Noha a Fehér Házban maradásra kérték, egy január előtti lemondás stratégiai előnnyel járna Donald Trump elnök számára, így ugyanis még azelőtt jelölhetne utódot a posztra, hogy a demokraták átveszik az irányítást a Szenátusban. A kongresszusi többségbe került demokraták ráadásul számos kormányzati intézkedést készülnek kivizsgálni, köztük olyan karibi térségbeli akciókat is, amelyekben Rubio is érintett volt.

A lemondás híreit a hivatalos szervek élesen visszautasították. Dylan Johnson külügyi államtitkár-helyettes és Beni Rae Harmony fehér házi szóvivő egyaránt alaptalan álhírnek és kitalációnak minősítette a névtelen forrásokra hivatkozó értesüléseket, hangsúlyozva, hogy Rubio továbbra is elkötelezetten szolgálja az elnököt és a MAGA-mozgalmat.

Még több Globál

Elveszítheti a hatalmát Netanjahu: meglepő szövetséggel juthat kormányalakítási megbízáshoz a riválisa

Bekövetkezett, amitől az orvosok rettegtek: meredeken nő a súlyos csecsemőkori vérzések száma, mert megtagadják az injekciót a szülők

Összeomlott a dízelalku, jön a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A volt floridai szenátor az évek során Trump egyik legbizalmasabb emberévé vált, és JD Vance alelnök mellett gyakran emlegetik a párt lehetséges 2028-as elnökjelöltjeként. Egy mostani hátralépés lehetőséget adna számára, hogy eltávolodjon a választók körében rendkívül népszerűtlen iráni háborútól, amely nagyban hozzájárult a republikánusok mostani választási kudarcához. Bár a nyilvánosság előtt többször megvédte a katonai csapások megindítását, Rubio igyekezett távol tartani magát a konfliktustól.

Az iráni ügyek helyett a tárcavezető inkább a latin-amerikai politikára összpontosított. Nevéhez fűződik a venezuelai stratégia végrehajtása, beleértve Nicolás Maduro elnök elfogását, valamint az utódjával, Delcy Rodríguezzel való együttműködést az ország hatalmas olajkészleteinek megnyitása érdekében. Emellett ő felügyelte a Kuba elleni fokozott gazdasági nyomásgyakorlást is, amelynek célja a közel hét évtizede hatalmon lévő kommunista párt megbuktatása.

A politikushoz közel állók szerint elképzelhető, hogy Rubio a magánszektorban folytatja pályafutását, mivel a kormányzat többi tagjával ellentétben évtizedek óta állami fizetésből él, és nem számít vagyonosnak. Ezzel elkerülhetné a Trump utódlásáért folyó, várhatóan éles párton belüli küzdelmet is, különösen abban az esetben, ha Vance alelnök elindul a 2028-as elnökjelöltségért, akit maga Rubio is többször a legalkalmasabb utódnak nevezett.

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Bejelentették: lezárják az iráni háborút - Fellélegezhet Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility