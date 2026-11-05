Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: lemondhat Donald Trump egyik legközelebbi bizalmasa

A névtelenséget kérő informátorok szerint a külügyminiszteri és nemzetbiztonsági tanácsadói posztot is betöltő politikus
még nem hozott végső döntést, és a lehetséges távozásának sincs konkrét menetrendje.
Noha a Fehér Házban maradásra kérték, egy január előtti lemondás stratégiai előnnyel járna Donald Trump elnök számára, így ugyanis még azelőtt jelölhetne utódot a posztra, hogy a demokraták átveszik az irányítást a Szenátusban. A kongresszusi többségbe került demokraták ráadásul számos kormányzati intézkedést készülnek kivizsgálni, köztük olyan karibi térségbeli akciókat is, amelyekben Rubio is érintett volt.
A lemondás híreit a hivatalos szervek élesen visszautasították. Dylan Johnson külügyi államtitkár-helyettes és Beni Rae Harmony fehér házi szóvivő egyaránt alaptalan álhírnek és kitalációnak minősítette a névtelen forrásokra hivatkozó értesüléseket, hangsúlyozva, hogy Rubio továbbra is elkötelezetten szolgálja az elnököt és a MAGA-mozgalmat.
A volt floridai szenátor az évek során Trump egyik legbizalmasabb emberévé vált, és JD Vance alelnök mellett gyakran emlegetik a párt lehetséges 2028-as elnökjelöltjeként. Egy mostani hátralépés lehetőséget adna számára, hogy eltávolodjon a választók körében rendkívül népszerűtlen iráni háborútól, amely nagyban hozzájárult a republikánusok mostani választási kudarcához. Bár a nyilvánosság előtt többször megvédte a katonai csapások megindítását, Rubio igyekezett távol tartani magát a konfliktustól.
Az iráni ügyek helyett a tárcavezető inkább a latin-amerikai politikára összpontosított. Nevéhez fűződik a venezuelai stratégia végrehajtása, beleértve Nicolás Maduro elnök elfogását, valamint az utódjával, Delcy Rodríguezzel való együttműködést az ország hatalmas olajkészleteinek megnyitása érdekében. Emellett ő felügyelte a Kuba elleni fokozott gazdasági nyomásgyakorlást is, amelynek célja a közel hét évtizede hatalmon lévő kommunista párt megbuktatása.
A politikushoz közel állók szerint elképzelhető, hogy Rubio a magánszektorban folytatja pályafutását, mivel a kormányzat többi tagjával ellentétben évtizedek óta állami fizetésből él, és nem számít vagyonosnak. Ezzel elkerülhetné a Trump utódlásáért folyó, várhatóan éles párton belüli küzdelmet is, különösen abban az esetben, ha Vance alelnök elindul a 2028-as elnökjelöltségért, akit maga Rubio is többször a legalkalmasabb utódnak nevezett.
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