Véget ért a főpróba: az űrbe is kiterjesztené a háborúkat Oroszország - Rendkívül veszélyes incidens történt

Támadást gyakorolhatott az az orosz katonai műhold, amely rendkívül közel manőverezett egy nyugati kereskedelmi űreszközhöz az alacsony Föld körüli pályán. A finn ICEYE vállalat által üzemeltetett műhold kormányzati és katonai megrendelőknek, köztük Ukrajnának is szolgáltat radarfelvételeket - írta meg a Reuters.

Thomas DiNanno amerikai külügyi államtitkár az X-en számolt be arról, hogy

a Koszmosz–2612 jelű orosz katonai műhold szándékosan és veszélyesen közel manőverezett egy kereskedelmi űreszközhöz,

a művelet pedig erősen emlékeztetett az űrfegyverek bevetésére. A megközelített X36-os műholdat a finn ICEYE üzemelteti. Három űripari szakértő egybehangzó véleménye szerint az incidens az egyik legveszélyesebb manőver volt, amelyet orosz katonai űreszköz valaha végrehajtott egy alacsony Föld körüli pályán keringő kereskedelmi műholddal szemben.

Greg Gillinger, az amerikai űrerő számára is képzéseket nyújtó Integrity ISR vezető elemzője a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy

a találkozás egy támadás főpróbájának tűnt.

Gillinger úgy véli, a Koszmosz–2612 egy fizikai megsemmisítésre irányuló, úgynevezett kinetikus támadási képességet tesztelhetett, mivel a puszta hírszerzési adatgyűjtéshez vagy az elektronikai zavaráshoz nem lett volna szükség ennyire szoros megközelítésre.

A Slingshot Aerospace amerikai űrhírszerzési vállalat adatai szerint a hivatalosan karbantartó és ellenőrző műholdként besorolt Koszmosz–2612 egyike annak a hat katonai űreszköznek, amelyeket Oroszország még áprilisban bocsátott fel. Májusban az oroszok már négy műholdat vezényeltek az X36 közelébe, és amikor az ICEYE válaszul módosította saját eszközének pályáját, az orosz műholdak lekövették a mozgását. Az újabb incidens során a Koszmosz–2612 több száz kilométerrel az X36 mögött vett fel pozíciót, majd néhány nap alatt rohamosan ledolgozta a távolságot, és egy kilométeren – egyes elemzők szerint néhány száz méteren – belülre került hozzá.

Ezt követően az orosz űreszköz mintegy 400 kilométerre távolodott, ám most a vele együtt felbocsátott két másik orosz műhold sodródik az ICEYE egy másik, X37 jelű űreszközének pályája felé. A COMSPOC nevű amerikai űrmegfigyelő cég szintén megerősítette, hogy a két orosz testvérműhold egyre kedvezőbb pozícióba kerül az amerikai lajstromozású X37 megközelítéséhez. Ann Stevens, az ICEYE amerikai részlegének vezetője az eset kapcsán hangsúlyozta, hogy az X36 továbbra is zavartalanul működik, a vállalat műholdkonstellációja pedig ellenáll az esetleges zavaró kísérleteknek.

Az orosz védelmi minisztérium nem reagált a megkeresésekre, de Moszkva korábban már többször figyelmeztetett arra, hogy az Ukrajnát segítő nyugati kereskedelmi műholdakat legitim célpontnak tekintheti.

Forrás: Reuters

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