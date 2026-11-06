Bejelentette Trump, amit senki nem akart hallani: lehet, hogy hamarosan egész Iránt szétbombázza Amerika

Láthatóan tényleg nem viselte meg különösebben a választási vereség Donald Trump elnököt: néhány órája a Fehér Házban arról beszélt, hogy elképzelhető, hogy megint megtámadja majd Iránt.

Az elnököt a Fehér Házban arról kérdezték, hogy igaz-e, hogy Teheránban egy újfajta békejavaslatot tárgyalnak épp a helyi vezetők, mellyel korlátoznák az ország atomprogramját.

Trump a Times of Israel tudósítása szerint azt mondta:

az iráni atomprogram lényegében véget ért, az Egyesült Államok engedélye nélkül „nem tudnak semmit csinálni” Teheránban.

Nem csinálnak semmit az engedélyünk nélkül. Nem számít, mit néznek. Nem lesz atomfegyverük”

– mondta az amerikai elnök.

Hozzátette ugyanakkor: elképzelhető, hogy folytatni fogja a támadást Irán ellen.

Döntenünk kell. Tovább akarunk menni, hogy hivatalossá tegyük, hogy ne történjen még egyszer ez meg? Nem szeretném elpusztítani az ország maradék részét, ha lehet, de lehet, hogy meg kell tennem. Hamarosan kiderül”

– mondta az elnök.

Az időközi választásokon a republikánusok súlyos választási vereségét nagyrészt az iráni háború és az olajárak radikális emelkedéséből fakadó megélhetési válság okozta.

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