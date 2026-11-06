Bombariadó volt az utasszállító repülőn, azonnal riasztották a vadászgépeket Magyarország szomszédjában

A tárca tájékoztatása szerint a szerb vadászgépeket a Szerbia és Montenegró légiforgalmát irányító szolgálat (SMATSA) értesítése után riasztották. Ezzel egy időben a légvédelmi egységek egy részét, valamint a kutató-mentő szolgálatokat is a legmagasabb készültségi fokozatba helyezték.
A vadászgépek elfogták és vizuálisan azonosították az utasszállítót, majd a bolgár határig kísérték.
A művelet befejezését követően visszatértek a Belgrád melletti batajnicai katonai repülőtérre.
A vadászgépek a riasztás során átlépték a hangsebességet, ami pénteken 10 óra 30 perc körül robbanásszerű hanghatást okozott a közép-szerbiai Sumadija térségében.
A hangrobbanás több településen riadalmat keltett a lakosság körében.
A szerb védelmi minisztérium és a hadsereg sajnálatát fejezte ki a lakosság megzavarása miatt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetekben elengedhetetlen a veszélyeztetett repülőgép mielőbbi elfogása.
Az incidens egy Európa-szerte tapasztalható bombafenyegetési hullám közepette történt.
A héten több tucat utasszállító repülőgépet értek hasonló fenyegetések,
amelyek miatt egyes járatoknak kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk, másokat vadászgépek kísértek. A hatóságok az eddig átvizsgált repülőgépeken nem találtak robbanószerkezetet.
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