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Bombariadó volt az utasszállító repülőn, azonnal riasztották a vadászgépeket Magyarország szomszédjában
Globál

Bombariadó volt az utasszállító repülőn, azonnal riasztották a vadászgépeket Magyarország szomszédjában

MTI
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A szerb légierő két vadászgépe a bolgár határig kísérte pénteken a Wizz Air Brüsszelből Szófiába tartó utasszállító repülőgépét, miután bejelentés érkezett arról, hogy robbanószerkezet lehet a fedélzetén - közölte a szerb védelmi minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint a szerb vadászgépeket a Szerbia és Montenegró légiforgalmát irányító szolgálat (SMATSA) értesítése után riasztották. Ezzel egy időben a légvédelmi egységek egy részét, valamint a kutató-mentő szolgálatokat is a legmagasabb készültségi fokozatba helyezték.

A vadászgépek elfogták és vizuálisan azonosították az utasszállítót, majd a bolgár határig kísérték.

A művelet befejezését követően visszatértek a Belgrád melletti batajnicai katonai repülőtérre.

A vadászgépek a riasztás során átlépték a hangsebességet, ami pénteken 10 óra 30 perc körül robbanásszerű hanghatást okozott a közép-szerbiai Sumadija térségében.

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A hangrobbanás több településen riadalmat keltett a lakosság körében.

A szerb védelmi minisztérium és a hadsereg sajnálatát fejezte ki a lakosság megzavarása miatt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetekben elengedhetetlen a veszélyeztetett repülőgép mielőbbi elfogása.

Az incidens egy Európa-szerte tapasztalható bombafenyegetési hullám közepette történt.

A héten több tucat utasszállító repülőgépet értek hasonló fenyegetések,

amelyek miatt egyes járatoknak kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk, másokat vadászgépek kísértek. A hatóságok az eddig átvizsgált repülőgépeken nem találtak robbanószerkezetet.

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