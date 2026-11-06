Drámai figyelmeztetést küldött Zelenszkij: elsöprő támadás van készülőben

Zelenszkij a ma esti videóüzenetében azt közölte, hogy a birtokukban lévő információk alapján

az orosz erők az energetikai létesítményeket, a polgári infrastruktúrát, valamint a Dnyeper folyón átívelő hidakat készülnek célba venni.

A legutóbbi orosz csapáshullám súlyos károkat okozott Kijev energiaellátásában, tömeges áramszüneteket és a háború kezdete óta példátlan mértékű vízhiányt idéztek elő. Az orosz hadsereg egyre gyakrabban veszi célba az ukrán főváros hídjait is, köztük az Északi és a Déli hidat, amelyek kulcsfontosságú közlekedési ütőérnek számítanak, naponta több tízezer lakos kel át rajtuk.

Zelenszkij szerint az ukrán hadsereg készül a támadás kivédésére, ez azonban a légvédelmi hiányosságok mellett nehézségekbe ütközik.

Az ukrán elnök szerint égető szükség van a Patriot rendszerekhez való elfogórakétákra.

Minden megállapodás számít. Minden nap számít a szállítások terén. És határozottan arra kérjük partnereinket, hogy ne halasszák el a szállításokat

- mondta.

Az Egyesült Államok egyelőre tisztázatlan okokból már egy hónapja késlelteti a Patriot és a NASAMS légvédelmi rendszerek szállításának jóváhagyását.

Miközben Kijev vár a nyugati rakétákra, készül a Moszkvával szembeni fellépésre. Zelenszkij elárulta, hogy egyeztetett a mélységi csapásokért felelős egységek parancsnokaival, és

Oroszország szembe fog nézni a válaszunkkal.

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