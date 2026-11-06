Drasztikus tisztogatások a keleti szuperhatalomnál: üres székek jelzik Hszi Csin-ping rendíthetetlen hatalmát

Október 26-29. között tartotta a Kínai Kommunista Párt (KKP) az ötödik Plenáris ülést, ahol kulcsfontosságú kérdésekről határoztak a felemelkedő nagyhatalom jövőjét illetően. A csúcsértekezleten kisebb meglepetések is elhangzottak, amelyek egyáltalán nem biztos, hogy túl jó fényt vetnek a legfontosabb vezetőre, Hszi Csin-pingre nézve. A kínai elnök helyzete ugyanakkor nem is lehetne ennél stabilabb a jövő évi pártkongresszus előtt, de az alacsonyabb beosztású vezetők fölött sötét fellegek sokasága tornyosult össze.

Szellős széksorok

A kínai belpolitikával kapcsolatban visszatérően ki szokás emelni, hogy legendásan zárt, a valós erőviszonyokról, egymással vetélkedő hatalmi csoportosulásokról alig szivárog ki információ. Az ország belső viszonyait elemző szakemberek ezért visszatérően a látványos, szimbolikus jelentőségű eseményeket követik nagy figyelemmel, mivel a politikai vezetők itteni megjelenése és az ezeken látott viselkedés és mondatok részletezéséből lehetett következtetni a valós helyzetre. A kínai belpolitikai viszonyok elemzéséhez valóságos „csemegét” jelentenek a legfontosabb pártesemények, ezek közül is kiemelkedik a Plénum.

Az 1949 óta Kínát vasmarokkal irányító Kínai Kommunista Párt legfelsőbb döntéshozó testülete a Központi Bizottság (KB), ez tömöríti a legmagasabb szintű vezetőséget, ők döntenek az ország jövőjét meghatározó személyi, stratégiai és politikai kérdésekről. Évente legalább egyszer tartanak Plenáris ülést, ezt számokkal jelölik, egy ötéves ciklus alatt általában hét alkalommal szoktak összegyűlni és határozni a legégetőbb témákról. A mostani a 20. Központi Bizottsági ülési ciklus ötödik plénuma, ami

a jelentőségét tekintve kiemelkedik: a párt legfontosabb iránymutatásáról döntöttek, méghozzá kulcspillanatban.

A négynapos megbeszélés során végig a szigorú fegyelmet és a KB-hez kötött szoros lojalitást hangsúlyozták, mindezt a belső irányításra kihegyezve. A plenáris ülés végén kiadtak egy hosszú dokumentumot, amely lényegében iránymutatást ad és egyben előrejelzi Kína következő időszakát is a belpolitikában. A 17 ezer szavas határozatban a KKP működésére vonatkozóan határoztak meg szigorú szabályokról.

[Fejlesztenünk kell] a vezetői csapatok hatalomgyakorlásának korlátozására szolgáló mechanizmusokat, szabványosítanunk kell a fővezetők felelősségi körét és hatásköreit, és be kell vezetnünk egy olyan rendszert, amelyben a fővezetők beszélnek utoljára

– írja a dokumentum.

CPC plenum concludes, adopting resolution on persevering with full, rigorous Party self-governance #5thplenum https://t.co/31GZBEVPex — CGTN (@CGTNOfficial) October 30, 2026

Az utolsó rész különösen fontos lehet, ugyanis előírja, hogy az adott döntéshozói csoport legmagasabb szintű vezetője azt követően nyilváníthatja ki a véleményét, hogy előtte már mindenki kifejtette a saját álláspontját. Ez biztosítja, hogy minden meglátás taglalva lesz, biztosítva ezzel, hogy több szempont érvényesülhessen a döntéshozatalban. Maga a felvetés egyébként nem új, 2015-ben a pártvezető csoportok munkájára vonatkozó szabályzatban már szerepelt ilyen direktíva. A lépés a belső demokráciát hivatott megerősíteni, hogy a döntések ne egy szűk vezetői kör egyoldalú megközelítése alapján szülessenek meg. 2017-ben Hszi Csin-ping világossá tette, hogy ennek hatalomtechnikai okai is vannak, vagyis azt hangsúlyozta, hogy az alacsonyabb hatalommal bíró tisztviselők még a maguk szintjén sem birtokolhatják ugyanazokat a kiváltságokat, amelyeket a Központi Bizottság élvez. Ezt azzal magyarázta, hogy másképpen a legfelsőbb döntéshozó testület renoméja sérülhet, vagyis az egész ország irányítása sérül.

Az ötödik Plénum egyik legváratlanabb fejleménye, hogy a KKP a saját gyengeségeire is kitért a záró nyilatkozatban. Arról írnak, hogy a mostani vezetés „óriási politikai bátorságról és erős felelősségtudatról tett tanúbizonyságot a gyenge, üres és felvizezett pártvezetés, a laza, felszínes és hatástalan önfelügyelet és önkormányzás, valamint a párton belüli néhány megdöbbentő probléma által jellemzett súlyos helyzettel szembenézve”. Hangsúlyozták a munkában a Központi Bizottság és Hszi Csin-ping személyes szerepét, kiemelve, hogy a pártvezető irányítása alatt a „gyökerüknél fogva kezelték” a problémákat, leszámoltak a negatív tendenciákkal.

A The Diplomat elemzése ezeknél a mondatoknál kifejezetten azt hangsúlyozza, hogy a kijelentések nagyon „hízelgőek” a KB-ra és az elnökre nézve, különösen annál a pontnál, amikor Hszi Csin-ping személyes szerepvállalását emlegetik. A hongkongi South China Morning Post ugyanis az egyik cikkében említi az ülésen elhangzó részként, hogy az elnök 2026 februárjától személyesen felügyelte az átalakításokért felelős bizottságot. Itt három vezető neve került megemlítésre, Vang Huning és Caj Csivel, valamint Li Hszi, akikkel a legfőbb vezető együttműködött. Ez kimagasló „polcra” teszi őket, ezzel

lényegében kimondták, hogy Kína legfontosabb döntéshozó bizalmi körét tulajdonképpen ez a négy ember jelenti.

Ugyanakkor ezek a kijelentések kellemetlenül is érinthetik a legfontosabb vezetőt, Pekingben már 2012 óta Hszi Csin-ping az első számú úr, az első ciklusában pedig már azonnal jöttek a tisztogatások. Ezek még 14 évvel később is meghatározzák Kína belpolitikáját, ami a gyenge irányításra utalhat több magas rangú döntéshozó szemében. A legmagasabb szintekig elérő állapotot jól jelzi, hogy a Plénum ülésén sorakoztak az üres székek: 162 teljes jogú tag mellett 117 póttag volt jelen, ez a 2022-es 20. pártkongresszus megválasztott tagjainak 74,2 százalékát jelenti. Észrevehető a csökkenés az egy évvel korábbi plenáris üléshez képest is, 6 rendes és 30 póttag hiányzott ahhoz képest. Az űr ráadásul fenn is fog maradni, például a hétről két fősre zsugorodó Központi Katonai Bizottságba nem pótolták a kieső személyeket. Mindez jelzi, hogy Pekingben továbbra is dolgoznak a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) irányításának átalakításán.

A másik szembetűnő megállapítás, hogy a KKP működésének közelmúltbéli működésére vonatkozóan tettek negatív kijelentéseket. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy ez „megoldódott”. A mondatok középpontba helyezik az eddigi korrupciós ügyeket, mintegy figyelmeztetve a párt alacsonyabb szintű vezetőit is, hogy továbbra is fókuszban lesznek az ilyen típusú kihágások. Az eddigi szigor ezt követően is érvényben marad, sőt, akár további kemény lépések is lehetnek a témakörben. A kínai lapok a belső instabilitást emelték ki a tudósításukban, hangsúlyozták, hogy az önkormányzatiságra kell koncentrálniuk.

Bebetonozott pozíció

Az egyik legfontosabb megállapítást a Global Times, a KKP angol nyelvű szócsöve tette a négynapos találkozó tanulságaival kapcsolatban:

Hszi Csin-ping központi státuszának megerősítése és a párton belüli szigorú ideológiai és politikai lojalitás hangsúlyozása.

Ez egyben kijelöli az utat a jövő évi vezetőválasztás felé: semmi jele annak, hogy váltás készülődne Pekingben, az elnök tovább erősítette a helyét. A másik fontos tanulság, hogy a KKP-t tovább központosították, ami az egypártrendszerű berendezkedés határozottabb bebetonozását jelenti. Kína az estleges kihívásokra nem a politikai struktúra lazításával, hanem a szigorításával válaszol. Mindez azért is lényeges, mivel a nagyhatalom az elmúlt években több kihívással szembesülhetett, kezdve a például az ingatlanpiaci lufival vagy az eladósodottsággal.

China expels 33 officials from the Communist Party. Purges target top military leadership The fifth plenum of the Chinese Communist Party’s Central Committee took place in Beijing. The plenum was attended by just 279 Central Committee members — fewer than at previous meetings. Those expelled included General Zhang Youxia, General Liu Zhenli and former Xinjiang Party Secretary Ma Xingrui. Following personnel changes in the Central Military Commission, only two of its seven regular members reportedly remain: Xi Jinping and Zhang Shengmin. Experts cited by the BBC believe Xi Jinping is using the purges to consolidate his personal power ahead of the Communist Party Congress in 2027. Officially, the authorities attribute the expulsions to violations of party discipline and corruption, but have provided no details. During the first nine months of 2026, disciplinary measures affected 680,000 people within the party apparatus. Xi Jinping has been conducting an anti-corruption campaign since 2012. According to experts, it has become a tool for combating disloyalty and strengthening control over the party and the military. At the 2027 congress, Xi is expected to secure re-election for a fourth term. — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026

A lépések összecsengenek a Központi Nemzetbiztonsági Bizottság Hivatalának 2022. április 14-i jelentésével, amiben a párt egyedüli, megkerülhetetlen és mindenható szerepét hangsúlyozzák a második pontban:

„Kormányzásunk alapja a Kínai Kommunista Párt vezetése és a szocializmus intézménye. Téves, káros és alkotmányellenes, ha bárki bármilyen ürüggyel megtagadja a Kínai Kommunista Párt és szocialista intézményeink vezetését. Senki sem fog megtűrni, aki így viselkedik. (…) Nincsenek ellenzéki pártok. Nincs hatalmi ágak szétválasztása a kormány három ága között, több párt felváltva kormányoz. Államunk alkotmánya megerősíti a Kínai Kommunista Párt uralkodó pozícióját. Megerősíti a párt helyét a politikai hatalmi struktúra magjaként, összehangolva a különböző részeket, és teljes hatalommal bír a nagyobb egész felett.”

Az írás már eddig sem hagyott kétségeket afelől, hogy mennyire egy kézből irányítanak mindent Kínában, ám az utolsó mondat kiemelkedően hatásos:

A párt mindent vezet.

Kínát az elmúlt időszakban több korrupciós botrány is megrázta, méghozzá a legfontosabb vezetők közül is többeket éles bírálattal egybekötve távolítottak el a pozíciójukból, majd a pártból is. Ezeket gyakran politikai üzenetnek is értékelik, a hűtlen kezelés, vagy a hatalommal való visszaélés visszatérően annak kifejezése is lehet, hogy az illető ellenvéleményt fogalmazott meg a legfontosabb döntéshozókkal szemben, ami nem tartozik a megtűrt kategóriába. Az ötödik plénum ezzel kapcsolatban nem is finomkodott, Kínában még az elitben is számítani kell a hatóságok vizsgálataira, amennyiben a szembe mennek Hszi Csin-pinggel. A tisztogatásnak ezzel még szinte biztosan nincs vége,

a vezető ezzel minden utat szabaddá tehet a jövő évi újraválasztásához, ennek időpontját szintén közölték: jövő év második felében hívják össze a párt következő országos kongresszusát Pekingben, ahol döntenek a fővezetők személyéről is.

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