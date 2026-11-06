Egymás után rendelnek el vészhelyzeti készültséget az európai repülőtereken: itt a legutóbbi fenyegetés

Négy nemzetközi repülőjáratot érintő hamis bombafenyegetést kapott a madridi repülőtér pénteken - közölte a légikikötőt üzemeltető Aena vállalat.

A jelzés hatására a repülőtéren riasztást rendeltek el, az előírásoknak megfelelően összehívták a biztonsági bizottságot, amelyben a rendvédelmi szervek is részt vettek.

A fenyegetés értékelését és a szükséges ellenőrzések elvégzését követően megállapították, hogy a fenyegetések alaptalanok voltak

- hangsúlyozta az Aena. Az érintett repülőjáratok közül három Londonból, egy pedig Münchenből indult a spanyol fővárosba.

Hasonló hamis bejelentések történtek csütörtökön is Madridban, akkor egy Róma és egy Milánó felől érkező, valamint egy Párizsba induló járat kapott fenyegetést.

A hét folyamán ugyanilyen incidensek miatt helyeztek fokozott készültségbe számos európai légitársaságot és repülőteret,

a többi közt Koppenhágában, Varsóban, Lisszabonban, Velencében, Párizsban és Prágában.

Az európai repülőgépek elleni hamis fenyegetéseket hibrid agresszióra és pszichológiai hadviselésre tett kísérletnek nevezte José Manuel Albares spanyol külügyminiszter a közszolgálati televíziónak (TVE) adott interjújában. Mint mondta, Európa-szerte látni hasonló eseteket, amelyek digitális platformokat, szupermarketek hűtőrendszereit és más célpontokat érintenek.

Véleménye szerint ezek a támadások mind Európa megosztására, a stabilitást jelentő európai uniós projekt meggyengítésére irányulnak, mert léteznek olyan szereplők, akik "az erősebbhez húzás elvéhez akarnak visszatérni". Hozzátette: az elkövetők azonosítása nehéz feladat lesz, mivel szürke zónában működnek.

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