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Először aranyba öntötte, most örökségvédelmet adott az Ovális Irodának Donald Trump
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Először aranyba öntötte, most örökségvédelmet adott az Ovális Irodának Donald Trump

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Donald Trump amerikai elnök csütörtökön műemlékvédelmi területté nyilvánította az általa felújított Ovális Irodát - számolt be a BBC.

A rendelet aláírásakor a republikánus kijelentette,

nemzeti örökségi területet csinálunk belőle, és nem engedjük, hogy bárki hozzányúljon, hogy ostoba emberek lerombolják, hogy valami kicsit más formájút építsenek a helyére.

A rendelet ugyanakkor nem köti meg a jövőbeli elnökök kezét a belső tér átalakításában,

a Fehér Ház következő lakói szabadon dönthetnek a dekorációról, a bútorzatról, valamint azokról a napi működést és biztonságot érintő módosításokról, amelyek nem sértik a helyiség történelmi szerkezetét vagy építészeti jellegét.

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Az intézkedés alig néhány hónappal azután született, hogy Trump a Kongresszus jóváhagyása nélkül teljesen lebontatta a Fehér Ház keleti szárnyát.

Bár a nagyobb projekteket elvileg a törvényhozásnak is engedélyeznie kellene, és a bontás miatt bírósági eljárások indultak, az új bálterem építése jelenleg is zajlik.

A Fehér Ház területe egyébként már most is kiemelt nemzeti történelmi emlékhelynek minősül, az új rendelet azonban külön is a Nemzeti Park Szolgálat feladatává teszi a Franklin D. Roosevelt által az 1930-as évek elején kialakított Ovális Iroda építészeti egységének megőrzését. Bár a legtöbb rendeletet a későbbi elnökök visszavonhatják, az örökségvédelmi minősítés eltörlésének jogszerűségét azonban még nem tesztelték a bíróságok előtt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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