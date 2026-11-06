Itt vannak a részletek: ötpilléres biztonsági tervet dolgozott ki az Egyesült Államok Ukrajna és Európa számára

Kushner az X közösségi oldalon közzétett nyilatkozatában kifejtette, hogy az amerikai elnök már több európai vezetővel is egyeztetett a tartós biztonsági garanciákról. A mostani javaslat alapjául azok a brüsszeli tárgyalások szolgáltak, amelyeken Ukrajna, a NATO, az Európai Unió és más európai partnerek vettek részt. A tervezet
minden érintett fél biztonsági aggályait igyekszik gyakorlati szinten kezelni, kiszámíthatóbb környezetet teremtve ezzel.
A felvázolt elképzelés öt fő pillérre épül, amelyek magukban foglalják:
- az állandó biztonsági konzultációkat,
- a megbízható válságkommunikációt,
- a nagyobb katonai átláthatóságot,
- az eszkaláció kockázatát csökkentő kölcsönös intézkedéseket,
- valamint egy tartós európai biztonsági és stabilitási keretrendszer létrehozását.
Kushner rámutatott, hogy Európa és Oroszország több mint három évtizede nem tudott fenntartható biztonsági megállapodásra jutni, az Ukrajna elleni orosz háború pedig tovább nehezítette ezt a helyzetet. Az új mechanizmusok a rendszeres kommunikáció révén csökkentenék a katonai konfrontáció esélyét.
Az amerikai főtárgyaló hangsúlyozta, hogy
bármilyen jövőbeli megállapodásnak tiszteletben kell tartania a nemzeti szuverenitást és a területi integritást.
Minden állam maga dönthet a biztonságáról és a szövetségi rendszeréről, egyetlen országnak sem lesz vétójoga egy másik szuverén döntése felett. Ez a kitétel különösen fontos Ukrajna számára, mivel határozottan szembehelyezkedik Moszkva azon régi követelésével, hogy Kijev mondjon le a NATO-csatlakozási törekvéseiről. A tervezet szerint a NATO továbbra is Európa kollektív védelmének központi eleme marad, az új keretrendszer pedig a meglévő intézményekre épül majd, nem pedig leváltja azokat.
Az egyeztetések a nyugati szövetségesekkel a Shell Bay-formátum keretében folytatódnak, de a béketárgyalások részeként Oroszországot is bevonják a folyamatba. Erre közvetlenül a november 10–11-re tervezett, Abu-Dzabiban tartandó háromoldalú találkozón kerül sor. Steve Witkoff amerikai különmegbízott korábbi közlése szerint a megbeszéléseken a háború utáni biztonsági berendezkedésről, a feszültség csökkentéséről, a humanitárius lépésekről és a háború lezárásáról lesz szó. Washington a folyamat során folyamatosan konzultál az európai kormányokkal, és előrelépés esetén kész szélesebb, többoldalú formátummá bővíteni a tárgyalásokat.
A javaslat közzétételét egy másfél órás megbeszélés előzte meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint a két amerikai megbízott, Kushner és Witkoff között. Zelenszkij a tárgyalás után jelezte, hogy Kijev már átadta saját javaslatait Washingtonnak, és ragaszkodik ahhoz, hogy a háború utáni biztonsági garanciák jogilag kötelező érvényűek és kikényszeríthetőek legyenek. Az ukrán államfő emellett további Patriot elfogórakétákat is kért az Egyesült Államoktól, mivel Oroszország továbbra is folyamatosan támadja az ukrán városokat és az energetikai infrastruktúrát.
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