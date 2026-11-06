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Jelentett a hírszerzés: drámai veszteségeket szenvedett el az orosz légierő
Globál

Jelentett a hírszerzés: drámai veszteségeket szenvedett el az orosz légierő

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Kiadta a friss jelentését a brit védelmi minisztérium, ebben az orosz légierő októberi veszteségeit elemzik.

Az Egyesült Királyság hírszerzési információi szerint

Oroszország csak októberben legalább 11 taktikai csapásmérő vadászgépet veszített.

A veszteségek okai változatosak lehettek, így Ukrajna csapásai mellett a technikai hibák sem kímélték a világ egyik legerősebbjének tartott légierőt.

A legnagyobb károkat egyértelműen az ellenséges támadások jelentették, például október 15-re virradóra a Voronyezs közelében található támaszpontra mértek rakétacsapást az ukránok, ebben a műveletben legalább kettő, de inkább négy Szu-34 veszett oda. A jelentés kihangsúlyozta, hogy minden jel szerint csődöt mondott a terület védelmi rendszere, pedig Pancír-Sz1 egységeket is elhelyeztek a légibázis közelében.

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Október 29-én szintén ellenséges csapás pusztított el két Szu-34-s vadászgépet a volgográdi Marinovka reptéren. Ugyanezen a napon Moszkva az egyik legsúlyosabb veszteségét is elkönyvelhette, bár ennek ne volt köze Ukrajna támadásához: egy Szu-57-es ötödik generációs lopakodó vadászgép robbant fel az indításnál. A műszaki meghibásodás a teljes megsemmisüléshez vezetett, ez a légierő legmodernebb típusa jelenleg.

Az elemzés kiemeli, hogy októberben az ismeretek szerint összesen 11 katonai taktikai célokra bevethető repülőgépet vesztett az orosz légierő, ami kimagasló szám. A jelen ismeretek szerint

Moszkva az ukrajnai háború kezdete óta legalább 115 vadászgépes veszteséget könyvelhetett el.

Az Szu-34-esek megsemmisítése különösen fontos siker ehet Ukrajna számára, mivel ezeket a típusokat az oroszok rendszeresen bevetik a frontvonal közelében, jellemzően siklóbombák ledobására használják, amik hatalmas károkat okoznak. 

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