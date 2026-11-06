Jelentett a hírszerzés: drámai veszteségeket szenvedett el az orosz légierő

Kiadta a friss jelentését a brit védelmi minisztérium, ebben az orosz légierő októberi veszteségeit elemzik.

Az Egyesült Királyság hírszerzési információi szerint

Oroszország csak októberben legalább 11 taktikai csapásmérő vadászgépet veszített.

A veszteségek okai változatosak lehettek, így Ukrajna csapásai mellett a technikai hibák sem kímélték a világ egyik legerősebbjének tartott légierőt.

A legnagyobb károkat egyértelműen az ellenséges támadások jelentették, például október 15-re virradóra a Voronyezs közelében található támaszpontra mértek rakétacsapást az ukránok, ebben a műveletben legalább kettő, de inkább négy Szu-34 veszett oda. A jelentés kihangsúlyozta, hogy minden jel szerint csődöt mondott a terület védelmi rendszere, pedig Pancír-Sz1 egységeket is elhelyeztek a légibázis közelében.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 November 2026. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ylgh8jwVlG #StandWithUkraine https://t.co/S3BDbJrDTr — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 5, 2026

Október 29-én szintén ellenséges csapás pusztított el két Szu-34-s vadászgépet a volgográdi Marinovka reptéren. Ugyanezen a napon Moszkva az egyik legsúlyosabb veszteségét is elkönyvelhette, bár ennek ne volt köze Ukrajna támadásához: egy Szu-57-es ötödik generációs lopakodó vadászgép robbant fel az indításnál. A műszaki meghibásodás a teljes megsemmisüléshez vezetett, ez a légierő legmodernebb típusa jelenleg.

Az elemzés kiemeli, hogy októberben az ismeretek szerint összesen 11 katonai taktikai célokra bevethető repülőgépet vesztett az orosz légierő, ami kimagasló szám. A jelen ismeretek szerint

Moszkva az ukrajnai háború kezdete óta legalább 115 vadászgépes veszteséget könyvelhetett el.

Az Szu-34-esek megsemmisítése különösen fontos siker ehet Ukrajna számára, mivel ezeket a típusokat az oroszok rendszeresen bevetik a frontvonal közelében, jellemzően siklóbombák ledobására használják, amik hatalmas károkat okoznak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images