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Kiadta a NATO Magyarországra az ALPHA-riasztást: akcióba léptek a magyar légierő Gripenjei
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Kiadta a NATO Magyarországra az ALPHA-riasztást: akcióba léptek a magyar légierő Gripenjei

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Háromszor is riasztották a magyar légierő Gripen vadászbombázóit - adja hírül Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebookon.

A magyar vezető arról ír: a Gripenek kiképzési repülésen vettek részt, amikor

ma délelőtt egymást követően több riasztást is kaptak.

Három civil utasszállító repülőgépet érintő bombafenyegetés miatt rendelt el a NATO ALPHA SCRAMBLE-riasztást.

  • Az első riasztás 9:48-kor érkezett a Brüsszelből Szófiába tartó Airbus A321-es miatt. A magyar vadászgépek Kaposvár térségében kezdték meg a repülőgép kísérését. Miután az utasszállító Szerbia irányába elhagyta Magyarország légterét, a NATO légi járőrözést rendelt el a géppár számára a szerb határ közelében.
  • 10:33-kor újabb riasztás következett. Ezúttal két, Prágából induló utasszállítót érintett a bombafenyegetés: egy Ciprusra és egy Bukarestbe tartó járatot. A két utasszállító 10:45 körül hagyta el hazánk légterét Románia irányába. Ezt követően a NATO légi járőrözést rendelt el a magyar–román határ közelében is.

A Magyar Honvédség vadászrepülőgépei mindhárom esetben készen álltak a szükséges feladatok végrehajtására. A légtér biztonsága folyamatos figyelmet és azonnali reagálást követel - írta a miniszter.

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Címlapkép forrása: Barry Batchelor/PA Images via Getty Images

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