Kiderült: gombaként terjed a fegyverként is használható forradalmi eszköz az ukrán fronton

Az ukrán védelmi minisztérium adatai szerint a földi drónok pontosan 31 398 sikeres küldetést teljesítettek egyetlen hónap alatt.
Ez a szám több mint a négyszerese a 2026 januárjában történt 7511 bevetésnek.
A fejlesztések felpörgetését a frontvonalon kialakult helyzet kényszerítette ki. A légtérben nyüzsgő orosz FPV-drónok miatt
a front mentén olyan halálzóna jött létre, ahová a hagyományos járművek már nem tudnak behajtani.
Az utánpótlás célba juttatása, a csapatok rotációja és a sebesültek kimentése a háború korábbi éveiben megszokott módszerekkel gyakorlatilag lehetetlenné vált.
A frontvonal ellátásának érdekében Ukrajna 2025-ben és 2026-ban komoly összegeket fektetett a pilóta nélküli földi járművek fejlesztésébe és beszerzésébe. Ennek eredményeként ma már szinte minden ukrán dandár kötelékében működnek kifejezetten ezekre az eszközökre épülő századok vagy zászlóaljak.
Bár a földi drónokat a legtöbb esetben egyszerű utánpótlás-szállításra használják, rendkívül sokoldalú eszközökről van szó.
A logisztikán és a sebesültek evakuálásán túl bevetik őket felderítésre, aknatelepítésre és aknamentesítésre, más drónok indítására, sőt, közvetlen csapásmérésre is.
A védelmi tárca hangsúlyozta, hogy ezekkel az eszközökkel minimálisra csökkenthető az emberi életet fenyegető kockázat a fronton. A hadsereg egy pontrendszerrel is ösztönzi a technológia használatát, így minden sikeres bevetést rögzítenek a Delta nevű harctéri helyzetfelismerő és vezetési rendszerben, a küldetésekért járó elektronikus pontokat pedig az alakulatok újabb felszerelések vásárlására válthatják be a Brave1 védelmi piactéren.
Címlapkép forrása: MTI
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