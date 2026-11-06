Kiderült, miről tárgyalhat Kijev és Moszkva: történelmi fordulatra készülnek

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy a felek milyen témákat érinthetnek, az Abu-Dzabiban rendezendő csúcson:

A következő napokban Abu-Dzabiban tárgyalásokra számítunk. A biztonsági kérdésekre, a bizalomépítő intézkedésekre, valamint Zelenszkij és Putyin közötti esetleges találkozó lehetséges napirendjére fogunk összpontosítani

– hangsúlyozta.

Az elmúlt időszakban Donald Trump amerikai elnök felpörgette az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos erőfeszítéseket, többször is kijelentette, hogy dolgoznak egy olyan megoldáson, ami mindenkinek elfogadható. Ebben a kontextusban visszatérően egy olyan elképzeléssel hozakodott elő, amely

nem pusztán a Kijev és a Moszkva közötti nézeteltéréseket rendezi, hanem teljes Európára hatást gyakorol.

Az orosz és az ukrán elnök személyes találkozója történelmi pillanatot jelentene, egyelőre kérdéses, hogy a felek mikor és milyen feltételek mellett tudnának egy asztalhoz ülni.

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