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Kiterjesztené az űrbe a háborúkat Oroszország, ömölhetnek az amerikai fegyverek Ukrajnába – Háborús híreink pénteken
Globál

Kiterjesztené az űrbe a háborúkat Oroszország, ömölhetnek az amerikai fegyverek Ukrajnába – Háborús híreink pénteken

Portfolio
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Támadást gyakorolhatott az az orosz katonai műhold, amely rendkívül közel manőverezett egy nyugati kereskedelmi űreszközhöz az alacsony Föld körüli pályán. A finn ICEYE vállalat által üzemeltetett műhold kormányzati és katonai megrendelőknek, köztük Ukrajnának is szolgáltat radarfelvételeket - írta meg a Reuters. Újraindulhatnak az Ukrajnának szánt amerikai fegyverszállítmányok, miután januártól az amerikai kongresszus mindkét házában többségbe kerülnek a Kijevet támogató demokrata döntéshozók - írta meg a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Sorsfordító választásra készülnek Ukrajnában: Zelenszkij elmondta, mikor jöhet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint akár már a télen is tarthatnának választásokat Ukrajnában, de ehhez az Egyesült Államoknak tűzszünetet kellene kiharcolnia Oroszországgal. Az államfő a német ZDF csatornának adott interjújában beszélt erről, kitérve a háborús szavazás komoly gyakorlati és jogi akadályaira is.

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Sorsfordító választásra készülnek Ukrajnában: Zelenszkij elmondta, mikor jöhet
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Kiderült, miről tárgyalhat Kijev és Moszkva: történelmi fordulatra készülnek

Novemberben tart háromoldalú megbeszélés az orosz, az ukrán és az amerikai delegáció az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, a várakozások szerint a felek egy témára fognak különösen koncentrálni – közölte a Gazeta.

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Kiderült, miről tárgyalhat Kijev és Moszkva: történelmi fordulatra készülnek
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Jelentett a hírszerzés: drámai veszteségeket szenvedett el az orosz légierő

Kiadta a friss jelentését a brit védelmi minisztérium, ebben az orosz légierő októberi veszteségeit elemzik.

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Jelentett a hírszerzés: drámai veszteségeket szenvedett el az orosz légierő
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Moszkva 78 csapást mért három nap alatt az ukrán energetikai infrastruktúrára

Az ukrán adatok szerint csak az elmúlt három napban Moszkva összesen 78 alkalommal támadta meg az ukrán energetikai infrastruktúrát. A DTK vállalat közölte, hogy a javítási munkálatok hosszú időt vehetnek igénybe.

(RBK Ukraine)

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Trump megszólalt a zárt ajtók mögötti találkozóról: olyan megállapodás készül, ami egész Európát érinti

Donald Trump amerikai elnök Washingtonban fogadta Kirill Dmitrijev orosz különmegbízottat az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével szervezett közelgő béketárgyalások előtt, egy lehetséges békemegállapodást vázoltak fel - írta a Kyiv Independent.

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Trump megszólalt a zárt ajtók mögötti találkozóról: olyan megállapodás készül, ami egész Európát érinti
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Spanyolország 437 millió eurós csomagot küld Kijevnek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be, hogy Madrid mintegy 437 millió eurós katonai segélycsomagot állít össze Kijevnek. Arról nem árult el részleteket, hogy pontosan mit tartalmazhat a szállítmány, azt leszögezte, hogy tárgyalnak a szükségletekről.

(RBK Ukraine)

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Kiterjesztené az űrbe a háborúkat Oroszország, ömölhetnek az amerikai fegyverek Ukrajnába – Háborús híreink pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

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Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images

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