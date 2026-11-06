Lecsaptak a szélsőjobboldali "ellenállamra": bíróság elé állt a revizionisták önjelölt uralkodója

Megkezdődött a Königreich Deutschland ("Német Királyság") nevű, tavaly májusban betiltott revizionista mozgalom négy feltételezett vezetőjének pere pénteken Düsseldorfban.

A Peter Fitzek által 2012-ben, a kelet-németországi Wittenbergben alapított szervezetet – amely a Birodalmi polgárok (Reichsbürger) nevű mozgalom része – azzal az indokkal tiltották be, hogy

"ellenállamot" hozott létre az országban, és törvénytelen gazdasági struktúrákat épített ki.

Az ügyben eljáró ügyész, Ingo Kaiser elmondta: a négy vezetőt ezen kívül azzal vádolják, hogy bűnszervezet tagjaiként engedély nélkül végeztek banki- és biztosítási tevékenységet. Továbbá adócsalás, sikkasztás, bérek ki nem fizetése és okirathamisítás bűncselekményének az elkövetésével vádolják őket.

A 61 éves Peter Fitzek, aki korábban karateoktatóként dolgozott, majd a "Német Királyság" vezetőjének nyilvánította magát, mosolyogva jelent meg a bíróság előtt. A személyes beazonosítása kapcsán tévesnek minősítette a bíróság által ismertetett adatokat és

"I. Péterként" mutatkozott be, aki "a Fitzek-házból származó Horst és Erika fia".

A tanácsvezető bíró, Jan van Lessen ennek kapcsán kijelenttette, hogy a vádlott "megtagadta a személyazonosságára vonatkozó hivatalos adatszolgáltatást".

Az AFP francia hírügynökség az ügy kapcsán felidézte, hogy Fitzek 2023 végén egy olyan felújított, Wittenberg külvárosában található épületegyüttesben fogadta a tudósítóját, amely a "Német Királyság palotájaként" funkcionált. A szervezetnek emellett saját zászlója, fizetőeszköze és törvényei voltak, továbbá egyedi személyazonosító okmányokat állított ki a tagjai számára.

Fitzek akkor azt mondta, azért alapított saját államot, hogy így ellensúlyozza a német társadalmat sújtó "széleskörű manipulációt". A mozgalom tagjai ennek megfelelően sem az államhatalmat, sem az állami intézmények legitimitását nem ismerik el, és közülük többen is szélsőjobboldali nézeteket vallanak. A német belső elhárítás adatai szerint 2023-ban körülbelül 23 ezer tagja volt a mozgalomnak.

A bírósági tárgyalássorozat a tervek szerint 2027 szeptemberében zárulhat le.

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