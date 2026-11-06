Magas szintről jött a figyelmeztetés: egyre közelebb a legrosszabb forgatókönyv, a NATO aktiválhatja az 5. cikkelyt

A balti ország államfője úgy véli, hogy a katonai szövetségnek hamarosan el kell gondolkodnia az 5. cikkely aktiválásán. Nauséda hírszerzési információkra alapozta a kijelentését, állítása szerint részletes beszámolót kapott Oroszország „csőre töltött” provokációiról. Külön kiemelte, hogy megerősítették a biztonsági ellenőrzést a kalinyingrádi területnél, ebben követték Lengyelország példáját.

Oroszország provokációi az európai országok ellen próbára teszik a Nyugat válaszkészségét, és közelednek a NATO 5. cikkének próbára tételéhez

– jelentette ki.

Kifejtette, hogy Moszkva nagyszabású hibrid háborút vív Európa ellen, ennek pedig számos rése van, kezdve a drónbetörésektől egészen az illegális migrációig. A litván elnök szerint az oroszok szándékosan tesztelgetik a NATO tűréshatását, azt akarják kipróbálni, hol van az a pont, ahol a katonai szövetség válaszol. Nauséda szerint ugyanakkor ezzel együtt a szervezet egyre közelebb kerül, hogy aktiválja az 5. cikkelyt. Azért is látja így, mivel szerinte

a közvetlen katonai fellépés és a provokációk közötti határvonal egyre inkább elmosódik, ez pedig halálos áldozatokkal járhat.

Litvániában értékelik a növekvő orosz fenyegetést, ezért egyre több forrást fordítanak a védelmi rendszerek beszerzésére és telepítésére. Kiemelten kezelik a légvédelmi a hírszerzési és a felderítési rendszerek megerősítését, 2027 második felére már jelentős képesség-növekedést várnak el ettől. Az ukrán hírszerzés szerint a Kreml egyik fő célja, hogy elvonja a figyelmet Ukrajnáról és Kijev partnerei se a kelet-európai országot támogassák, ezzel csökkentve a védelmi lehetőségeket.

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