Máris hullanak a fejek a Fehér Házban: távozik Trump legfontosabb embere a drámai vereség után

A Hill szerint Trump a Truth Social-oldalán tudatta a hírt.
az új fehér házi kabinetfőnök november 9-én, hétfőn lép hivatalba.
Trump az "egyik legmegbízhatóbb tanácsadójának" nevezte Stephen Millert, aki eddig kabinetfőnök-helyettesként szolgált. A republikánus elnök mindazonáltal "kiválónak" nevezte és megköszönte a leköszönő Susie Wiles munkáját, hozzátéve, hogy Wiles a politikai háttérstábjában folytatja.
Miller keményvonalas, bevándorlásellenes ideológusként ismert Washingtonban, elsősorban a Trump-adminisztráció illegális bevándorlók elleni fokozott letartóztatási és kitoloncolási programja kötődik a nevéhez.
A demokraták elsöprő választási győzelme után azonnal találgatások indultak a Trump-adminisztráción belüli esetleges átalakításokról, és
több republikánus politikai kommentátor is Wiles távozását sürgette.
Steve Bannon, Trump korábbi stratégája egy pénteki interjúban úgy fogalmazott, hogy a félidős választási kudarc miatt azonnal el kellene mozdítani a kabinetfőnököt és a fehér házi tanácsadókat.
Today is my last day as White House Chief of Staff. Serving President Trump in the White House has been the honor of a lifetime. I’m so proud to have been a part of what we’ve accomplished together from securing our border and cutting taxes to strengthening our economy and putting America First. More than anything, I’m grateful for the extraordinary people I’ve had the privilege of working alongside. While my role may be changing, my commitment to the President and the mission never will.— Susie Wiles (@SusieWiles47) November 6, 2026
Bár a szerepem változik, az elnök és a küldetés iránti elkötelezettségem soha sem fog
- erősítette meg a hírt Susie Wiles az X-en, egy életre szóló megtiszteltetésnek nevezve, hogy Trump kabinetfőnökeként szolgálhatott. Wiles korábban Trump 2024-es kampányfőnöke volt Chris LaCivita mellett.
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Helyét Stephen Miller veszi át.
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