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Máris hullanak a fejek a Fehér Házban: távozik Trump legfontosabb embere a drámai vereség után
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Máris hullanak a fejek a Fehér Házban: távozik Trump legfontosabb embere a drámai vereség után

Portfolio
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Távozik Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke, a poszton pedig helyettese, Stephen Miller követi - jelentette be pénteken Donald Trump amerikai elnök. A személyi változásra azt követően kerül sor, hogy a republikánusok súlyos vereséget szenvedtek a keddi félidős választásokon.

A Hill szerint Trump a Truth Social-oldalán tudatta a hírt.

az új fehér házi kabinetfőnök november 9-én, hétfőn lép hivatalba.

Trump az "egyik legmegbízhatóbb tanácsadójának" nevezte Stephen Millert, aki eddig kabinetfőnök-helyettesként szolgált. A republikánus elnök mindazonáltal "kiválónak" nevezte és megköszönte a leköszönő Susie Wiles munkáját, hozzátéve, hogy Wiles a politikai háttérstábjában folytatja.

Miller keményvonalas, bevándorlásellenes ideológusként ismert Washingtonban, elsősorban a Trump-adminisztráció illegális bevándorlók elleni fokozott letartóztatási és kitoloncolási programja kötődik a nevéhez.

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A demokraták elsöprő választási győzelme után azonnal találgatások indultak a Trump-adminisztráción belüli esetleges átalakításokról, és

több republikánus politikai kommentátor is Wiles távozását sürgette.

Steve Bannon, Trump korábbi stratégája egy pénteki interjúban úgy fogalmazott, hogy a félidős választási kudarc miatt azonnal el kellene mozdítani a kabinetfőnököt és a fehér házi tanácsadókat.

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- erősítette meg a hírt Susie Wiles az X-en, egy életre szóló megtiszteltetésnek nevezve, hogy Trump kabinetfőnökeként szolgálhatott. Wiles korábban Trump 2024-es kampányfőnöke volt Chris LaCivita mellett.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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