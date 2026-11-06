Megerősítették: kiderült, ki lesz Európa legerősebb országának új államfője

A bajorországi parlament jelenlegi elnöke, a 61 éves Ilse Aigner (CSU) lehet Németország első női államfője a Keresztényszociális Unióhoz közeli források szerint.

Pénteken a Bild és a Süddeutsche Zeitung című lap, valamint a Der Spiegel című hetilap is beszámolt róla, hogy

a CDU, Friedrich Merz német kancellár pártja támogatja Aigner jelölését.

A jelölését hétfőn a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezető szerveinek is jóvá kell hagyniuk.

A megerősítés szinte elkerülhetetlenné teszi, hogy január 30-án megválassza őt az 1260 elektor, többségükben a parlament két háza, a Bundestag és a Bundesrat tagjai, valamint a civil társadalom néhány képviselője.

Ebben az esetben Ilse Aigner lép Franz-Walter Steinmeier (SDP) helyére, aki 2017 óta szövetségi elnök.

Németországban az a politikai hagyomány, hogy a kormánykoalíció pártjai igyekeznek megállapodni közös jelölt személyéről erre a többnyire ceremoniális tisztségre. Az elnök egyik feladata hagyományosan az ország erkölcsi lelkiismeretének a képviselete.

A jelenlegi kormánykoalíciót a két jobbközép testvérpárt, a CDU és a CSU, valamint az SPD szociáldemokratái alkotják. A kancellár hétfőn annyit mondott,

azt szeretné, hogy nőt válasszanak meg államfőnek.

Kijelentette, hogy a "centrumból", de nevet nem közölt.

Az SPD már hetek óta a támogatásáról biztosítja Angela Merkel egykori mezőgazdasági miniszterét. A párt brandenburgi vezetője, Dietmar Woidke a Politico című lapban egyenesen "tökéletes jelöltnek" nevezte. Egyszerre tartják határozottnak és udvariasnak azt, ahogy Aigner a rafikális jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) frakciójával bánik a bajor parlamentben. Az AfD a közvélemény-kutatások szerint 28 százalékkal rekordnépszerűségre szert tett.

Ilse Aigner Bajoroszágban született, szülei egy villamossági céget vezettek. Fiatalságát rákbetegség árnyékolta be: a hátából távolítottak el egy daganatot. Technikusi tanulmányokat végzett, elektrotechnikusként dolgozott egy helikoptergyártó cégnél, majd képviselő és miniszter lett, tartományi és szövetségi szinten egyaránt.

Címlapkép forrása: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images