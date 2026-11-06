Megtörte a csendet Donald Trump kulcsembere: egyértelmű választ adott a pletykákra

Mindig is az volt a szándékom, hogy Donald Trump elnök mellett dolgozzak mandátumának végéig
- nyilatkozta Marco Rubio a New York-i napilapnak.
A külügyminisztert a republikánus milliárdos lehetséges utódjának tartják a 2028-as elnökválasztáson.
Néhány nappal a félidős választások előtt a politikus megjelent Donald Trump amerikai elnök mellett, és röviden felszólalt egy választási gyűlésen.
A The New York Timesnak adott interjúban Marco Rubio azonban nem válaszolt, amikor politikai jövőjéről kérdezték, és kijelentette, hogy "többet nem fog 2028-ról beszélni".
Őszintén szólva nem tudom, honnan származnak ezek az információk
- válaszolta, amikor a kormányból való távozásáról szóló cikkekről kérdezték.
A Bloomberg csütörtöki jelentése szerint Marco Rubio fontolgatta, hogy távozik a kormányból, de még nem hozott döntést. Az ügynökség azt állította, hogy megbeszélte távozását a Fehér Ház vezetőivel, de ők arra kérték, maradjon.
Dylan Johnson, a közügyekért felelős külügyi államtitkár-helyettes kijelentette, hogy a Bloomberg-cikk "teljesen kitalált".
A külügyminiszter korábban biztosította, hogy támogatni fogja J.D. Vance alelnök jelöltségét, amennyiben ő úgy dönt, hogy indul a választásokon. Vance-t szintén a 2028-as választások valószínű jelöltjei között tartják számon - írta jelentésében az AFP francia hírügynökség.
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