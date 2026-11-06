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Nyíltan bejelentette a francia elnökjelölt: a választás után kilépne Franciaország a NATO-ból
Globál

Nyíltan bejelentette a francia elnökjelölt: a választás után kilépne Franciaország a NATO-ból

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Közzétette hivatalos választási programját a Jean-Luc Mélenchon vezette Engedetlen Franciaország (LFI). A radikális baloldali párt fokozatosan kivezetné az országot a NATO-ból, államosítaná a legfontosabb védelmi ipari vállalatokat, az ukrajnai háborút pedig diplomáciai úton zárná le - jelentette a Politico.

A Politico beszámolója szerint

a 222 oldalas dokumentum biztonságpolitikai sarokköve az észak-atlanti szövetséggel való szakítás.

A tervezet alapján Franciaország azonnal kilépne a NATO integrált katonai parancsnokságából, majd ezt követően fokozatosan magát a szervezetet is elhagyná. A párt emellett határozottan elutasítja azt az amerikai követelést, hogy a tagállamok a GDP-jük öt százalékát védelmi kiadásokra fordítsák. Mélenchon elnöksége esetén Párizs ugyanakkor továbbra is eleget tenne az uniós szerződésekben vállalt kölcsönös segítségnyújtási kötelezettségeinek az EU-tagállamok felé.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban a program nem mondja ki egyértelműen a támogatások leállítását, ehelyett a diplomáciai rendezést szorgalmazza. A párt álláspontja szerint a leendő békemegállapodásnak olyan kollektív biztonsági garanciákra kell épülnie, amelyekben a szemben álló felek mellett Európa többi országa is részt vesz. A dokumentum emellett a fegyverzet-ellenőrzés szigorítását is sürgeti, különös tekintettel az autonóm fegyverrendszerekre és a nukleáris arzenálra.

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A függetlenedés jegyében az LFI kiemelten kezelné a jelenleg döntően az Egyesült Államok által, a NATO-n keresztül biztosított kritikus katonai képességek kiváltását. Elsőbbséget élvezne a saját híradó-, hírszerzési és logisztikai rendszerek kiépítése,

a szuverenitás megerősítése érdekében pedig államosítanák a legnagyobb francia védelmi ipari cégek egy részét, köztük az űrkutatásban és a rakétagyártásban kulcsszerepet játszó ArianeGroupot.

A program külön fejezetet szentel az űrpolitikának is, amelyben a párt ellenzi az űrbeli fegyverkezési versenyt, és bezáratná a NATO toulouse-i űrközpontját. Ezzel párhuzamosan viszont önálló francia űrrepülőgép fejlesztését irányozzák elő, miután a párt képviselői korábban a Dassault Aviation által tervezett, többször felhasználható Vortex űrrepülőgép beszerzése mellett érveltek. A párt egyik parlamenti képviselője a lapnak jelezte, hogy a védelmi elképzelések további részleteit egy későbbi szakpolitikai tervezetben ismertetik majd.

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Címlapkép forrása: Mateusz Slodkowski/DeFodi Images News via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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