10°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Nyíltan elismerte Zelenszkij: összeomlás szélére került Kijev - Egyetlen ember hibája, hogy eddig fajult a helyzet
Globál

Nyíltan elismerte Zelenszkij: összeomlás szélére került Kijev - Egyetlen ember hibája, hogy eddig fajult a helyzet

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Súlyos ellátási zavarok alakultak ki Kijevben az oroszok állandó bombázása és a városvezetés hibái miatt - írta meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése alapján az Ukrajinszka Pravda.

Az elnök értékelése szerint a fővárosban kialakult súlyos helyzet egyértelműen arra vezethető vissza, hogy

a helyi döntéshozók, Vitalij Klicsko polgármester és emberei, nem készítették fel megfelelően Kijevet a fűtési szezonra, valamint az ukrán energiaszektor elleni orosz támadásokra.

A központi kormányzat most pluszforrásokkal és eszközökkel igyekszik felgyorsítani a helyreállítási munkálatokat, amelyekbe újabb szerelőbrigádok mozgósításával az állami és a magánkézben lévő energiaszolgáltatókat is bevonták. Zelenszkij emellett bejelentette, hogy megállapodást kötöttek Németországgal és Spanyolországgal a nélkülözhetetlen generátorok, kábelek és egyéb berendezések szállításáról.

Az államfő és a fővárosi vezetés közötti konfliktus nem új keletű, ugyanis Zelenszkij már korábban is azzal vádolta a kijevi önkormányzatot, hogy a folyamatos orosz agresszió ellenére sem tettek lépéseket a válságkezelési tervek megvalósítása érdekében.

Még több Globál

Úgy néz ki, erős ellenséget szerzett Netanjahu a Fehér Házban: szembefordult az izraeli vezetővel Trump jobbkeze

Kiterjesztené az űrbe a háborúkat Oroszország, ömölhetnek az amerikai fegyverek Ukrajnába – Háborús híreink pénteken

Nyíltan bejelentette a francia elnökjelölt: a választás után kilépne Franciaország a NATO-ból

A Hrescsatik sugárúton, a városháza épülete előtt nemrég tüntetést is tartottak Vitalij Klicsko főpolgármester lemondását követelve. Klicsko pártja, az Udar akkor biztonsági okokra és a dróntámadások veszélyére hivatkozva kérte a lakosokat a távolmaradásra, maga a főpolgármester pedig egyenesen a központi kormányzatot nevezte meg az ellene irányuló megmozdulás megrendelőjeként és értelmi szerzőjeként.

Kapcsolódó cikkünk

Kiterjesztené az űrbe a háborúkat Oroszország, ömölhetnek az amerikai fegyverek Ukrajnába – Háborús híreink pénteken

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Megjött a hét legjobban várt adata - Azonnal reagálnak a piacok!
Összeomlott a dízelalku, jön a szuperhatalmi csúcstalálkozó - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility