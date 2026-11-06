Nyíltan elismerte Zelenszkij: összeomlás szélére került Kijev - Egyetlen ember hibája, hogy eddig fajult a helyzet

Az elnök értékelése szerint a fővárosban kialakult súlyos helyzet egyértelműen arra vezethető vissza, hogy

a helyi döntéshozók, Vitalij Klicsko polgármester és emberei, nem készítették fel megfelelően Kijevet a fűtési szezonra, valamint az ukrán energiaszektor elleni orosz támadásokra.

A központi kormányzat most pluszforrásokkal és eszközökkel igyekszik felgyorsítani a helyreállítási munkálatokat, amelyekbe újabb szerelőbrigádok mozgósításával az állami és a magánkézben lévő energiaszolgáltatókat is bevonták. Zelenszkij emellett bejelentette, hogy megállapodást kötöttek Németországgal és Spanyolországgal a nélkülözhetetlen generátorok, kábelek és egyéb berendezések szállításáról.

Az államfő és a fővárosi vezetés közötti konfliktus nem új keletű, ugyanis Zelenszkij már korábban is azzal vádolta a kijevi önkormányzatot, hogy a folyamatos orosz agresszió ellenére sem tettek lépéseket a válságkezelési tervek megvalósítása érdekében.

A Hrescsatik sugárúton, a városháza épülete előtt nemrég tüntetést is tartottak Vitalij Klicsko főpolgármester lemondását követelve. Klicsko pártja, az Udar akkor biztonsági okokra és a dróntámadások veszélyére hivatkozva kérte a lakosokat a távolmaradásra, maga a főpolgármester pedig egyenesen a központi kormányzatot nevezte meg az ellene irányuló megmozdulás megrendelőjeként és értelmi szerzőjeként.