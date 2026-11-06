Segítő kezet nyújtana a távol-keleti óriás Európának: Pekingben udvarolt egymásnak az osztrák kancellár és Hszi Csin-ping

Kína nem az európai problémák forrása, hanem olyan partner, amely segíthet Európának megbirkózni a kontinens előtt álló kihívásokkal - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken Pekingben, ahol Christian Stocker osztrák kancellárt fogadta.

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A kínai államfő hangsúlyozta, hogy

Kínának és Európának az együttműködési lehetőségekre kell összpontosítania,

a gazdasági és kereskedelmi nézeteltéréseket pedig párbeszéd és egyeztetés útján kell rendeznie a kölcsönösen előnyös eredmények és a közös fejlődés érdekében.

Hszi elmondta, hogy Peking kész bővíteni az Ausztriával folytatott együttműködést az új energiaellátású járművek és a mesterséges intelligencia területén is, valamint a digitális gazdaságot és a zöld fejlesztéseket is a kétoldalú együttműködés lehetséges területei között említette. Hozzátette, hogy a két ország közötti kapcsolatokat az emberek közötti és kulturális kapcsolatok bővítésével, valamint az utazás megkönnyítésével is erősíteni kell.

A kínai elnök emellett a politikai bizalom további erősítésére, a magas szintű találkozók lendületének fenntartására és a kétoldalú kommunikáció elmélyítésére szólított fel.

Christian Stocker megerősítette, hogy

Ausztria elkötelezett a Kínával fennálló baráti stratégiai partnerség fejlesztése mellett,

és továbbra is tartja magát az egy Kína elvéhez. Az osztrák kancellár a kereskedelem, a beruházások, a tudomány és technológia, valamint az innováció területén szorgalmazta az együttműködés elmélyítését.

Stocker továbbá hangsúlyozta, hogy Ausztria támogatja az Európai Unió és Kína kapcsolatainak fejlesztését, és reményét fejezte ki, hogy a felek őszinte párbeszéddel és egyeztetésekkel rendezhetik gazdasági és kereskedelmi nézeteltéréseiket. Hozzátette, hogy országa Kínával együttműködve kívánja erősíteni a többoldalú nemzetközi együttműködést, valamint fellépni az olyan globális kihívásokkal szemben, mint az éghajlatváltozás.

Az osztrák kancellár a nap folyamán Li Csiang kínai miniszterelnökkel is tárgyalt, aki a kétoldalú kereskedelem bővítését, az osztrák termékek kínai importjának növelését és az együttműködés elmélyítését szorgalmazta többek között a mesterséges intelligencia, az új energiaforrások és a fejlett ipari technológiák területén. Li egyúttal a kínai vállalatok ausztriai beruházásainak támogatását és a számukra biztosított tisztességes üzleti feltételeket sürgette.

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