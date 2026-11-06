Sorsfordító választásra készülnek Ukrajnában: Zelenszkij elmondta, mikor jöhet

A beszélgetés során az újságíró felvetette, hogy a rendkívül összetett helyzet – hiszen az ukrán állampolgárok egy része külföldre menekült, míg mások a fronton harcolnak – azt jelenti-e, hogy csak a háború lezárása után járulhatnak az urnákhoz a választók. Zelenszkij megerősítette, hogy alapvetően az ukrán vezetés is így látja, ám Kijev konkrét javaslatokkal fordult Washingtonhoz annak érdekében, hogy már a mostani téli időszakban megtarthassák a voksolást.

Az elnök elmondása szerint azt javasolta az amerikai félnek, hogy

hozzanak tető alá egy téli tűzszüneti megállapodást az oroszokkal.

Egy ilyen fegyvernyugvás nemcsak az áram- és vízellátást biztosítaná a lakosság számára a hideg hónapokban, hanem a választások lebonyolítását is lehetővé tenné.

A voksolás megszervezése azonban így is komoly nehézségekbe ütközik, mivel a jelenlegi körülmények között számos állampolgár nem tudna élni a szavazati jogával. Zelenszkij külön kiemelte a lövészárkokban szolgáló katonák helyzetét. Hangsúlyozta, hogy az ország függetlenségét megőrző és jelenleg is védő fegyveres erők tagjainak kellene elsőként dönteniük a jövőbeli államfőről, így a kihagyásukkal megtartott választás igazságtalan lenne.

A gyakorlati akadályok áthidalására a hatóságok az online szavazás lehetőségét is fontolóra vehetik. Ehhez azonban az ukrán parlamentnek, a Verhovna Radának kellene kidolgoznia a megfelelő jogszabályi hátteret. Ruszlan Sztefancsuk házelnök még augusztusban jelezte, hogy a törvényhozás már dolgozik azon a jogszabályon, amely lehetővé tenné a választások megtartását háborús időben is, ám

a voksolás lebonyolítására a jelenlegi körülmények között továbbra sincs mód.

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