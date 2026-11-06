Súlyos leleplezés: a harctértől több ezer kilométerre nyithat új frontot Ukrajna

Mihajil Makszimovics szerint Kijev Afrikában kiképzéseket indított drónkezelésből:

Afrikában, konkrétan Maliban, az SzVR szerint az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatóságának küldöttei drónkezelői tanfolyamokat szerveznek, beleértve a kamikaze drónok üzemeltetőit is

– közölte.

Az orosz hírszerzés korábban is több alkalommal arról írt, hogy Kijev egyre aktívabban van jelen a kontinensen, ami jellemzően a drónokkal kapcsolatos segítséget jelent. Korábban a szudáni összecsapásokkal kapcsolatban volt több értesülés is, amely szerint az ukránok keze van a helyi orosz érdekeltségek elleni támadásokban. Moszkva nagyon aktív Afrikában, kifejezetten a Száhel-övezetben, ahol a helyi ellenségeskedéseknél jelenik meg zsoldosokkal, komoly fegyverarzenált is felvonultatva. Oroszország célja kettős: a befolyását szeretné növelni a térségben, valamint az ásványkincsek kiaknázásával bevételekhez szeretne jutni. Utóbbi fontos segítséget jelent az Ukrajna elleni háború finanszírozásában, ezért Kijev számára problémás lehet a tevékenység.

A jelen beszámolóban nem derült ki, hogy az ukrán hírszerzés pontosan melyik fegyveres alakulatnak tart kiképzést Maliban, ugyanakkor egyáltalán nem kizárt, hogy az országban jelenlévő orosz érdekeltségekkel elleni csoportot támogatják.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio