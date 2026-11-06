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Szétbombázták az ukránok az orosz ipar legfontosabb szektorát: Moszkva dollármilliárdokat vesztett
Globál

Szétbombázták az ukránok az orosz ipar legfontosabb szektorát: Moszkva dollármilliárdokat vesztett

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Az ukrán katonai csapások eddig közel harminc jelentős orosz olajfinomító működését bénították meg vagy korlátozták, ez hatalmas károkat okoz az orosz gazdaságnak - számolt be a Defence Express.

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) jelentése szerint szeptember végére 15 nagy orosz olajfinomító teljesen leállt, további 12 üzem pedig kénytelen volt visszafogni a kőolajszármazékok előállítását. A támadások miatt

ezen létesítmények kapacitáskihasználtsága több mint 50 százalékkal zuhant.

A legsúlyosabb károkat a jaroszlavli, a kirisi, a permi, a moszkvai és a rjazanyi finomítók szenvedték el. Ezek az üzemek együttesen Oroszország teljes olajfinomítói kapacitásának mintegy 33 százalékát adják.

Az ország távolabbi régióiban található finomítók egyelőre zavartalanul működnek. Szeptemberben ezek a létesítmények napi szinten körülbelül 906 ezer hordó kőolajat dolgoztak fel, ami 147 ezer hordóval haladja meg az év eleji mennyiséget. Az ukrán hírszerzés rámutatott, hogy a távoli üzemek révén az orosz vezetés átmenetileg képes enyhíteni az üzemanyaghiányt, ám a nagy földrajzi távolságok erősen korlátozzák a kieső mennyiség pótlását. Ráadásul 2027-ben ezeknek a finomítóknak a termelése is visszaeshet, mivel jövőre kell majd bepótolniuk azokat a tervszerű karbantartásokat, amelyeket az idei üzemanyagválság miatt halasztottak el. Az ukrán védelmi erőknek az orosz olajipari létesítményekre mért precíziós csapásai

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összesen már több mint 23,2 milliárd dolláros kárt okoztak Oroszország gazdaságának.

Ez az összeg csaknem eléri az orosz olajipar teljes 2025-ös bevételét, amely 26,6 milliárd dollárra rúgott.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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