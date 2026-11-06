Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) jelentése szerint szeptember végére 15 nagy orosz olajfinomító teljesen leállt, további 12 üzem pedig kénytelen volt visszafogni a kőolajszármazékok előállítását. A támadások miatt
ezen létesítmények kapacitáskihasználtsága több mint 50 százalékkal zuhant.
A legsúlyosabb károkat a jaroszlavli, a kirisi, a permi, a moszkvai és a rjazanyi finomítók szenvedték el. Ezek az üzemek együttesen Oroszország teljes olajfinomítói kapacitásának mintegy 33 százalékát adják.
Az ország távolabbi régióiban található finomítók egyelőre zavartalanul működnek. Szeptemberben ezek a létesítmények napi szinten körülbelül 906 ezer hordó kőolajat dolgoztak fel, ami 147 ezer hordóval haladja meg az év eleji mennyiséget. Az ukrán hírszerzés rámutatott, hogy a távoli üzemek révén az orosz vezetés átmenetileg képes enyhíteni az üzemanyaghiányt, ám a nagy földrajzi távolságok erősen korlátozzák a kieső mennyiség pótlását. Ráadásul 2027-ben ezeknek a finomítóknak a termelése is visszaeshet, mivel jövőre kell majd bepótolniuk azokat a tervszerű karbantartásokat, amelyeket az idei üzemanyagválság miatt halasztottak el. Az ukrán védelmi erőknek az orosz olajipari létesítményekre mért precíziós csapásai
összesen már több mint 23,2 milliárd dolláros kárt okoztak Oroszország gazdaságának.
Ez az összeg csaknem eléri az orosz olajipar teljes 2025-ös bevételét, amely 26,6 milliárd dollárra rúgott.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Öröm és félelem járja át Európát Trump történelmi veresége után – Helyre lehet még hozni a megromlott viszonyt?
Alapvető és gyors változások aligha várhatók, Ukrajna is visszafogottan reménykedhet.
Egyre lejjebb a magyar tőzsde
Nagyobb mínuszban van már az OTP és a Mol is.
Szétbombázták az ukránok az orosz ipar legfontosabb szektorát: Moszkva dollármilliárdokat vesztett
Súlyos kiesést tapasztalnak.
Ez az öt mondat pontosan megmutatja, miért ennyire nehéz a magyar euró ügye
Út a magyar euróhoz: nézd meg most a Portfolio riportfilmjét!
Ukrajna lesújtó helyzetbe került: mindössze 7 százalékos hatékonyságot ért el a légvédelem, és még rosszabb jöhet
Az egyik legfélelmetesebb rakéták ellen nincs megoldás.
Elkészült az első jelentés a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásokról
Az igazságosság a történtek feltárásával kezdődik - mondta Kátai-Németh Vilmos.
Kész, vége: súlyos döntést hozott a Tesla
Hónapokon belül leállítja egy modell gyártását Elon Musk cége.
Közel egy évig tart állást találni Magyarországon: megszólalt a HR-szakértő a munkaerőpiac átalakulásáról
Ezekről is szó lesz a HR (R)evolution konferencián november 17-én.
Kamera a taxiban: arányos védelem vagy folyamatos megfigyelés?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. október 30-án állásfoglalását adott ki a személytaxikban alkalmazott kamerás megfigyeléssel kapcsolatban. A NAIH elsősorba
Kétféle út a luxushoz - az LVMH és a Hermès üzleti modellje
A luxus a minőség és a művészet találkozása; egy letisztult, ikonikus és időtlen arculat és legfőképp a velejáró identitás. Több a prémiumnál, hiszen az értékajánlat... The post Kétf
A vagyonadóval kapcsolatban mindenki téved
Eltelt már pár hét a vagyonadó bejelentése óta, és engem őszintén meglepett, hogy milyen társadalmi támogatottsága van. Közgazdasági háttérrel nem rendelkező közszereplők társadalmi iga
Generációk a munkahelyen
A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!
Az osztalék portfólióm - 2026. október
Lett új cégem, és egy meglévő mellé is vettem még részvényeket is. Volt olyan cégem, ami emelte az osztalékot, aktív hónap volt az október.VáltozásokMcCormick & Company, Incorporated (M
Mi voltunk a régió királyai élelmiszerben, a lengyelek azóta ebben is megelőztek minket
Harminc éve még Magyarország és Bulgária emelte a régió agrárexportját, ma Lengyelország áll az élen: kivitele a térség exportjának csaknem felét adja. Közben a BB... The post Mi voltunk a
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.
Nem kertelt az államtitkár: több évtizedes pusztítást kell helyrehozni
Gyorsabb előrelépésre lenne szükség.