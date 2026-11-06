Szétbombázták az ukránok az orosz ipar legfontosabb szektorát: Moszkva dollármilliárdokat vesztett

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) jelentése szerint szeptember végére 15 nagy orosz olajfinomító teljesen leállt, további 12 üzem pedig kénytelen volt visszafogni a kőolajszármazékok előállítását. A támadások miatt

ezen létesítmények kapacitáskihasználtsága több mint 50 százalékkal zuhant.

A legsúlyosabb károkat a jaroszlavli, a kirisi, a permi, a moszkvai és a rjazanyi finomítók szenvedték el. Ezek az üzemek együttesen Oroszország teljes olajfinomítói kapacitásának mintegy 33 százalékát adják.

Az ország távolabbi régióiban található finomítók egyelőre zavartalanul működnek. Szeptemberben ezek a létesítmények napi szinten körülbelül 906 ezer hordó kőolajat dolgoztak fel, ami 147 ezer hordóval haladja meg az év eleji mennyiséget. Az ukrán hírszerzés rámutatott, hogy a távoli üzemek révén az orosz vezetés átmenetileg képes enyhíteni az üzemanyaghiányt, ám a nagy földrajzi távolságok erősen korlátozzák a kieső mennyiség pótlását. Ráadásul 2027-ben ezeknek a finomítóknak a termelése is visszaeshet, mivel jövőre kell majd bepótolniuk azokat a tervszerű karbantartásokat, amelyeket az idei üzemanyagválság miatt halasztottak el. Az ukrán védelmi erőknek az orosz olajipari létesítményekre mért precíziós csapásai

összesen már több mint 23,2 milliárd dolláros kárt okoztak Oroszország gazdaságának.

Ez az összeg csaknem eléri az orosz olajipar teljes 2025-ös bevételét, amely 26,6 milliárd dollárra rúgott.

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