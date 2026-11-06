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Trump megszólalt a zárt ajtók mögötti találkozóról: olyan megállapodás készül, ami egész Európát érinti
Globál

Trump megszólalt a zárt ajtók mögötti találkozóról: olyan megállapodás készül, ami egész Európát érinti

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök Washingtonban fogadta Kirill Dmitrijev orosz különmegbízottat az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével szervezett közelgő béketárgyalások előtt, egy lehetséges békemegállapodást vázoltak fel - írta a Kyiv Independent.

Donald Trump egy sajtótájékoztatón újságírói kérdésre erősítette meg, hogy november 5-én találkozott az orosz megbízottal, a megbeszélés részleteiről azonban nem osztott meg információkat. Az amerikai elnök ugyanakkor rendkívül derűlátóan nyilatkozott a kilátásokról, és úgy fogalmazott, hogy

egy nagyszabású megállapodás van születőben, amely túlmutat majd Ukrajnán, és akár egész Európát is érintheti.

Hozzátette, hogy a létrejövő egyezséggel minden érintett fél rendkívül elégedett lesz.

A diplomáciai egyeztetésre azt követően került sor, hogy orosz és ukrán tisztviselők – köztük Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos – Washingtonba látogattak. A delegációk Melania Trump amerikai first lady fehér házi rendezvényén vettek részt, amelyen az oleski humanitárius művelet sikerét méltatták, miután a frontvonalban fekvő városból több száz lakost sikerült kimenekíteni. Az amerikai elnök külön hangsúlyozta, hogy az esemény után az ukrán küldöttség egyetlen tagjával sem találkozott.

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A háború lezárását célzó háromoldalú béketárgyalásokat november 10-én és 11-én rendezik meg Abu-Dzabiban Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével, amint azt Steve Witkoff amerikai különmegbízott november 3-án bejelentette. A csúcstalálkozót megelőzően, november 4-én az Európai Bizottság is szervezett egy egyeztetést Brüsszelben,

ahol az Egyesült Államok, Ukrajna, a NATO és több európai ország képviselői vitatták meg a béketeremtés lehetőségeit.

Erre a diplomáciai élénkülésre több hónapos szünet után került sor, mivel a korábbi, amerikai vezetésű kezdeményezések nem hoztak áttörést, Moszkva pedig mindvégig ragaszkodott a maximalista követeléseihez.

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Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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